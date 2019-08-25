موسم ميلان.. حان وقت الإجابة

إذا كنت مشجعا لـ ميلان الإيطالي فاستعد لتناول "الحبة الحمراء" التي ستحررك من كل المفاهيم التي سيبدأ بها موسم الروسونيري الجديد بعد سنوات الضياع.

عدة أسئلة من جماهير ومحبي ميلان بعد نهاية الموسم الماضي، هل ضاع النادي؟ إلى أين يذهب ميلان؟ هل ستزداد الأمور سوءا؟ لماذا فشلنا في التأهل لدوري الأبطال؟ كيف تتغير الأمور إذا؟ من يحل بدلا من جاتوزو؟ لماذا ننسحب عن الدوري الأوروبي؟

ثم تواصلت الاسئلة في الفترة الباقية من فصل الصيف؟ من هو جيامباولو؟ هل رحيل ليوناردو يعني فشل مشروع النادي؟ أين الصفقات؟ لماذا رحل باتريك كوتروني؟ كيف تفكر الإدارة في التعامل مع سوق الانتقالات؟

اليوم انتهت الأسئلة ويبدأ وقت الإجابة والتي قد تتأخر قليلا لكننا نقترب من معرفة الجواب النهائي، على أمل أن يعود ميلان لمكانته بدلا من النظر لدوري أبطال أوروبا من بعيد كالعادة في المواسم الـستة الأخيرة.

المواسم الثلاثة الأخيرة

3 مواسم = 3 مُلاك لميلان

موسم 2016-17 كان الأخير لميلان بعد 30 عاما تحت قيادة سيلفيو بيرلسكوني، الذي باع النادي للصيني لي يونجهونج في صفقة شابها في نهاية المطاف شبهة غسيل أموال.

الصيني الجديد تعاقد مع 11 اسما وتوسمت الجماهير معه خيرا، لكن فينتشينزو مونتيلا رحل سريعا بسبب الفشل أمام كل الكبار ومن ثم جاء جينارو جاتوزو.

فشل ميلان رغم الانتفاضة في التأهل لدوري الأبطال لكنه ضمن التواجد للموسم الثاني أوروبيا بالدوري الأوروبي، في الموسم التالي.

ميلان يتم استبعاده من الدوري الأوروبي، وبعد أيام يستحوذ صندوق إليوت على النادي ليخرج السيد لي من اللعبة سريعا بعد فشله في دفع قيمة تأمين القرض الذي حصل به على أسهم الروسونيري.

مالك جديد إدارة ثالثة على التوالي، تواجد باولو مالديني وعودة ليوناردو، وصفقات جيدة للغاية لكن النهاية فشل في التأهل لدوري الأبطال والاكتفاء بالمركز الخامس بفارق نقطة عن الرابع.

سوق الانتقالات

الوافدون

رافائيل لياو: من ليل الفرنسي مقابل 25 مليون يورو

ثيو هيرنانديز: من ريال مدريد الإسباني مقابل 20 مليون يورو

إسماعيل بن ناصر: من إيمبولي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو

ليو دوارتي: من فلامنجو البرازيلي مقابل 11 مليون يورو

رادي كرونيتش: من إيمبولي الإيطالي مقابل 8 مليون يورو

الراحلون

باتريك كوتروني: 18 مليون يورو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي

مانويل لوكاتيلي: 10 مليون يورو إلى ساسولو الإيطالي

ستيفان سيميتش: 500 ألف يورو إلى هايدوك سبيلت الكرواتي

كريستيان زاباتا – إيجناسيو أباتي – أندريا بيرتولاتشي – ريكاردو مونتوليفو – جوزيه ماوري – إيفان سترينتش: نهاية التعاقد

توصل ميلان لاتفاق في بداية الشهر الماضي للانسحاب من الدوري الأوروبي، من أجل الابتعاد عن هاجس قوانين اللعب المالي والتحرك بحرية في سوق الانتقالات لتدعيم الفريق.

التحرك لم يكن بالشكل الذي ينتظره الكثيرين، بل كان من تقليل حجم خسائر ميلان في الميزانية نتيجة التخبط الإداري في السنوات الأخيرة والذي دفع النادي ثمنه في النهاية.

الإبقاء على أهم العناصر أو أبرزها على الأقل مع التخلص من الزائدين عن الحد كان هدف الإدارة في البداية ونجحت في ذلك الأمر من أجل تقليل قيمة الرواتب المدفوعة للاعبين لا يفيدون النادي في النهاية.

التمسك بالحارس جانلويجي دوناروما وكذلك القائد أليسيو رومانيولي، ضم مدافع جديد وكذلك ثيو هيرنانديز ليصبح بديلا قويا لريكاردو روديجيز.

الأهم من كل هذا هو دعم الفريق بأسماء تتماشى مع قدرات وأفكار ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد في أرضية الملعب.

ضم بن ناصر ورادي كرونيتش مع عودة بونافينتورا وكذلك تأقلم لوكاس باكيتا بشكل أكبر وقوة فرانك كيسي البدنية تتيح لماركو عديد الخيارات في خط الوسط.

يظل الإسباني سوزو هو علامة الاستفهام في ميركاتو ميلان وإلى جواره البرتغالي أندري سيلفا، خاصة مع كثرة التكهنات حول رحيلهم قبل نهاية سوق الانتقالات.

قائمة ميلان تخلصت من جميع اللاعبين الذين تخطوا الـ30 عدا بيبي رينا الذي قد يرحل إلى ريال مدريد والأرجنتيني لوكاس بيليا القريب أيضا من مغادرة أسوار سان سيرو.

ليواصل ميلان العمل كفريق شاب يعد هو الأصغر في الدوريات الخمسة الكبرى كما فعل في أكثر من مباراة الموسم المنصرم.

في الهجوم سيجاور البرتغالي الشاب رافائيل لياو الوافد الجديد، البولندي شيشتوف بيونتيك ليسهل كلاهما الأمور على الآخر للتخلص من الرقابة والضغط بشكل أفضل على الخصم.

وقد تزداد قوة ميلان حال انضم الأرجنتيني أنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد الإسباني كونه يعرف كيفية اللعب كمهاجم ثان لمجاورة البولندي.

كيف يلعب ميلان؟

ماركو جيامبولو انتهج خطة 4-3-1-2 مع إيمبولي وسامبدوريا ويتلقى الإشادة من كبار المدربين لأفكاره في أرضية الملعب.

تجربة أولى ستحتاج لمزيد من الوقت من أجل التعلم من الأخطاء ومواصلة العمل من أجل الخروج بأفضل نتيجة.

تشكيل ميلان المتوقع وفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ثيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – ليو دوارتي – دافيدي كالابريا

الوسط: رادي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر – لوكاس باكيتا

صانع ألعاب: سوزو

الهجوم: شيشتوف بيونتك – رافائيل لياو

الجولات الأولى

افتتاحية ميلان للموسم ستكون أمام أودينيزي، ومن ثم مواجهتي بريشيا وهيلاس فيرونا قبل لقاء إنتر في دربي ميلانو.

ومن ثم لقاءين في غاية القوة أمام تورينو وفيورنتينا قبل نهاية شهر سبتمبر.

تدرج في قوة المباريات يواجه ميلان في بداية الموسم، قبل مواجهة مبكرة للغاية أمام إنتر ولاحقا مواجهتين أمام فريقين يعرفا كيفية إيقاف عجلة الروسونيري في الموسمين الأخيرين.

النجم

"الرقم 9 عليك أن تكسبه" ليوناردو رفض في بداية مشوار المهاجم البولندي مع ميلان إعطاءه الرقم 9 مباشرة وفضل إعطاءه الرقم 19.

خيرا فعل البولندي بتألقه وهز شباك الخصوم، ليؤكد أحقيته ويحصل على القميص رقم 9 أخيرا والمصحوب بلعنة فيليبو إنزاجي لمن يرتديه.

لم يسجل بيونتيك في الفترة التحضيرية لكن الجميع يدرك أن قوة هجوم ميلان ستكون في قوة البولندي الشاب من أجل سماع دوي طلقاته في سان سيرو.

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