ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في أرسنال بداية للمزيد

يتمنى جويل ماتيب مدافع ليفربول أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل ثنائية عقب هدف ماتيب وقادا ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت.

وقال ماتيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع القادم".

وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول ليكسر التعادل، قبل أن يضيف محمد صلاح هدفين آخرين في الشوط الثاني، إلا أن هدف البديل لوكاس توريرا حرم ليفربول من الخروج من المباراة بشباك نظيفة. وعلى الرغم من ذلك، عبر ماتيب عن سعادته بمردود الفريق وأداء زملائه في الملعب.

وأضاف المدافع البالغ من العمر 28 عامًا "إذا لم تقم بالدفاع جيدًا أمام فريق كأرسنال، فأنت أمام اختبار صعب جدًا. لقد حاولنا الحفاظ على الكرة باستمرار وعدم ترك المساحات لمهاجمي أرسنال".

المباراة كانت ضمن الجولة الثالثة ورفع بعدها ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط.

وأتم "لا يمكن الحديث عن أي تفوق أو أفضلية لنا بعد مرور ثلاث جولات فقط. لقد حققنا الفوز في كل مبارياتنا حتى الآن ونتطلع لمباراتنا القادمة ضد بيرنلي".

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في ملعبه تيرف مور يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.







































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