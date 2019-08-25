مؤتمر طلعت يوسف: نحترم قدرات العربي الكويتي.. ونسعى للتتويج بالبطولة العربية

قال طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري إن فريقه سيسعى للفوز بالبطولة العربية هذا الموسم، مشيرا إلى أنه تم علاج سلبيات الفريق بشكل كبير من خلال الصفقات التي عقدها الفريق في السوق الصيفية الجارية.

وصرح طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العربي الكويتي :"أشكر النادي العربي على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال ونتمنى رد ذلك في الإسكندرية حينما تأتون. نشعر وكأننا في بلدنا الثاني في الكويت".

وأضاف "لا شك أننا نقدر قدرات العربي الكويتي والنقلة التي حدثت مؤخرا من كم التعاقدات الجديدة ونتابع الموقف جيدا، ونقدر رغبة العربي في الوصول لأبعد مدى في البطولة وهو حق مشروع".

وواصل "نحترم قدراتنا كاتحاد، ولنا طموحات كبيرة جدا في هذه البطولة، الفترة الأخيرة قمنا بعلاج بعض السلبيات في الفريق من خلال تدعيم بعض المراكز، والدعم تم بصورة جيدة إلى حد كبير، الشكل العام في الفريق أصبح في حالة جاهزية قصوى".

وأتم "سنسعى خلال هذه البطولة ومع ضربة البداية أن نصل لأبعد مدى ونتمنى أن نصل للمباراة النهائية سعيا للتتويج بها".

الاتحاد ضم خلال السوق الصيفية كل من أسامة العزب وأيمن الغباشي وهشام محمد وإسلام جمال وأحمد رشاد وأحمد رفعت وعماد السيد واحمد هويدي ورزاق سيسيه وكريم الديب وإيمانويل أوكوي.

ويستعد الفريق السكندري لمواجهة العربي الكويتي في ذهاب الجولة الأولى من البطولة العربية يوم الثلاثاء في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

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