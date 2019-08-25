متعب: حسام البدري كان "بيتلككلي".. ولم ينفذ وعده أكثر من مرة

انتقد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق مدربه السابق حسام البدري بسبب عدم مشاركته في المباريات وعدم تنفيذ وعده.

واعتزل متعب في يناير 2018 بسبب عدم مشاركته بصورة منتظمة مع الفريق.

وبسؤاله عن علاقته بحسام البدري وانتقاله للتعاون السعودي قال متعب: "كنت أذهب لإثبات نفسي، بالطبع كنت أتمنى تسجيل الأهداف بالطبع لكن أثبت أنني قادر على العطاء".

وتابع متعب في تصريحات لقناة الأهلي "شاركت لمدة 92 دقيقة أمام أهلي جدة وكان هذا مجهود مضاعف بعد غياب لمدة سنتين دون مشاركة".

وأوضح متعب "كنت أشارك لمدة 3 أو 5 دقائق في المباراة، كيف يتم حرقك في الملعب".

وانتقل متعب إلى فريق التعاون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى يونيو 2018.

وعن التحدث مع المدير الفني قال متعب: "جلست مع حسام البدري، ما يحزنني منه حتى الآن هو عدم الوضوح وأنه كان (بيتلككلي) ليظهرني أمام الجماهير سببا للمشاكل".

وأضاف "في أحد المرات القيت (تي شيرت) التمرين مثلما يفعل أي لاعب لكنها ظهرت ببعض العصبية، أشار للجماهير وتعجبت لماذا تريد إيذائي؟".

وشدد متعب "طلبت منه من قبل إذا كنت لا تريدني في الفريق اتركني أرحل، وقتها قال لي لا ستلعب ولك دور مع الفريق".

ولعب متعب تحت قيادة البدري في ولاياته الثلاثة مع الأهلي 54 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 4 آخرين.

وأوضح متعب "أخر مرة تحدثت معه قال لي الكلام ذاته، تعجبت منه وأبلغته أنه حدثني بذلك منذ كان عمري 29 عاما".

وكشف متعب "طالبته أن يلقي بي في الماء وإن لم أكن استطيع العوم، جماهير الأهلي أول من سيطالب برحيلي".

وتابع مهاجم الأهلي الأسبق "أبلغني وقتها ستكون خارج المباراة المقبلة وبعد ذلك ستشارك 3 مباريات متتالية، ولكن لم يحدث ذلك".

وأضاف "عندما سألته قال لي ظروف المباراة، فعندما أبلغته أن وعده كان للمشاركة أساسيا طالبني بالانتظار واتفاق جديد منذ المباراة المقبلة".

وأتم متعب تصريحاته "هذا أيضا لم يحدث".

وخاض متعب 292 مباراة مع الأهلي طوال مسيرته وسجل 114 هدفا وصنع 29 آخرين.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: ثروت سويلم خسارة لاتحاد الكرة.. عرضت عليه منصب المدير التنفيذي

تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية "الأفضل كالعادة"

رئيس الزمالك: لست سعيدا وميتشو أخذ حقه من اللاعبين.. والـ VAR سيريح الجميع

حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

4 أفكار طبقها ميتشو في ظهوره الأول مع الزمالك أمام ديكاداها