كلوب: صلاح نفذ ركلة الجزاء أمام أرسنال ببراعة

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 11:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالطريقة التي نفذ بها نجمنا المصري محمد صلاح ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام أرسنال.

صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أرى أننا استحقينا التقدم في النتيجة في الشوط الأول، أما في الشوط الثاني فحصلنا على ركلة جزاء في البداية ولعبنا بالطريقة التي تعودنا عليها".

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وأضاف "محمد صلاح نفذ ركلة الجزاء ببراعة ثم أحرز الهدف الثالث أيضًا، ويا له من هدف! هذا هو ملخص المباراة".

الدولي المصري سدد الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لبرناردو لينو حارس المدفعجية الذي ذهب للجهة الأخرى، فيما أحرز الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.

ويعتقد المدرب الألماني أن فريقه كان بإمكانه التحكم في مجريات اللعب بشكل أكبر.

وأردف "بعد الهدف الثالث، لم يندفع لاعبو أرسنال إلى الأمام، واستمرينا في الهجوم ولكن بشراسة أقل".

وأتم "لا يزال هناك مجال للتحسن أكثر في العديد من الأمور، ولكننا بكل تأكيد خطونا خطوة رائعة إلى الأمام، لذا أنا سعيد جدًا بهذا الفوز".

كان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة قبل الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثامبتون.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في 3 جولات.

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