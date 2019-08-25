كلوب: صلاح نفذ ركلة الجزاء أمام أرسنال ببراعة

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالطريقة التي نفذ بها نجمنا المصري محمد صلاح ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام أرسنال.

صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أرى أننا استحقينا التقدم في النتيجة في الشوط الأول، أما في الشوط الثاني فحصلنا على ركلة جزاء في البداية ولعبنا بالطريقة التي تعودنا عليها".

وأضاف "محمد صلاح نفذ ركلة الجزاء ببراعة ثم أحرز الهدف الثالث أيضًا، ويا له من هدف! هذا هو ملخص المباراة".

الدولي المصري سدد الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لبرناردو لينو حارس المدفعجية الذي ذهب للجهة الأخرى، فيما أحرز الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.

ويعتقد المدرب الألماني أن فريقه كان بإمكانه التحكم في مجريات اللعب بشكل أكبر.

وأردف "بعد الهدف الثالث، لم يندفع لاعبو أرسنال إلى الأمام، واستمرينا في الهجوم ولكن بشراسة أقل".

وأتم "لا يزال هناك مجال للتحسن أكثر في العديد من الأمور، ولكننا بكل تأكيد خطونا خطوة رائعة إلى الأمام، لذا أنا سعيد جدًا بهذا الفوز".

كان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة قبل الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثامبتون.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في 3 جولات.







































اقرأ أيضا

حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

تقارير سعودية: أهلي جدة في مفاوضات مع جروس

4 أفكار طبقها ميتشو في ظهوره الأول مع الزمالك أمام ديكاداها

النجم الساحلي: المفاوضات مع الأهلي بشأن أزمة كوليبالي "مادية بحتة"

مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: اقتربنا من ضم جناح اتحاد طنجة