جاري نيفيل يشرح كيف يستفيد أرسنال من الخسارة ضد ليفربول

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 11:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة "سكاي" إن أرسنال قدم أداء ضد ليفربول يثبت أنه يعيش لحظة كبيرة للغاية خلال الموسم الجاري، وذلك لأنه أظهر شخصية وعزيمة على استمراره في حصد النقاط هذا الموسم.

وصرح نيفيل خلال تحليله للقاء ليفربول وأرسنال في الدوري :"هذا الهدف الذي سجله أرسنال كبير للغاية".

وواصل "لن يجلب لهم أي شيء في المباراة، لكنه يوضح الشخصية والعزيمة أنهم سيستمرون".

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وأكمل :"إنها لحظة كبيرة لأرسنال، الأداء ضد ليفربول سيربحهم الكثير من المباريات خارج ملعبهم هذا الموسم".

وواصل "طريقة الماسة 4-1-2-1-2 كانت صعبة لأنها تتضمن مخاطرة، لديهم الآن 4-3-3 وتجعلك تتساءل ما الذي كان يمكن لأرسنال فعله إن بدأ بها".

وأتم "رأيت بعض الأشياء اليوم من أرسنال وأعجبت بها، إنهم يلعبون ضم خصم قوي للغاية، لكن بالنسبة لوجهة نظر أرسنال، نحن نتحدث عن بناء حجر بحجر وأعجبني ذلك".

أرسنال خسر من ليفربول بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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