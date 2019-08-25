قائد ليفربول: صلاح جلد أرسنال بهدف رائع

تغزل جوردن هندرسون قائد ليفربول في وصف هدف زميله المصري محمد صلاح الثاني في شباك أرسنال.

صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "لقد كان هدفًا رائعًا من صلاح بعد هروبه بالكرة من دافيد لويز".

وأضاف "ركض صلاح إلى داخل الملعب وجلد أرسنال بتسديدة رائعة رأيناها عدة مرات بقدمه اليسرى".

جويل ماتيب افتتح التسجيل للريدز، قبل أن يحصل صلاح على ركلة جزاء سجلها بنفسه ثم أحرز الهدف الثالث الرائع.

المباراة كانت ضمن الجولة الثالثة ورفع بعدها ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط.

وأتم هندرسون "كانت الأهداف الثلاثة جيدة حقًا. الآن نحن بحاجة إلى التعافي بشكل جيد، والتدرب بقوة هذا الأسبوع والاستعداد لمباراة بيرنلي الصعبة".

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في ملعبه تيرف مور يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.







































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