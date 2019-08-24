بالفيديو – شيكابالا يعزف والأبيض يمتع.. الزمالك يدك ديكاداها بسداسية في ظهور ميتشو الأول

دك الزمالك حصول ديكاداها الصومالي بستة أهداف، ليتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويضرب موعدا مع جينيراسيون فوت السنغالي.

فاز الزمالك على ديكاداها الصومالي بستة أهداف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل مصطفى محمد هدفين لنادي الزمالك، ومثلهما لشيكابالا، بجانب هدف لمحمود عبد العزيز وآخر لمحمود علاء.

سيناريو اللقاء

ضغط سلبي

حاول الزمالك إظهار خطورته مبكرا جدا. ومرر شيكابالا كرة رائعة في الدقيقة السادسة وصلت إلى كريم بامبو، والذي سدد بدوره لكن فوق المرمى.

ونفذ شيكابالا ركنية في الدقيقة السابعة، قابلها أشرف بنشرقي برأسية، لكن بجانب القائم.

ومن جديد ينفذ شيكابالا كرة ثابتة في الدقيقة الـ14، ويقابلها محمود علاء برأسية في الشباك الجانبية.

خطورة مصطفى محمد

من هنا بدأت خطورة مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب في الظهور. تمريرة رائعة أولى من شيكابالا في الدقيقة الـ21، ومصطفى يسدد لكن في القائم الأيسر.

وما فشل فيه مصطفى محمد بالمحاولة الأولى، نجح فيه بالثانية في الدقيقة الـ25 بعد بينية رائعة من بنشرقي، ليسجل مصطفى محمد في المرمى مسجلا الهدف الأول.

تبديل اضطراري

وتعرض محمد حسن لاعب وسط الزمالك لإصابة في الدقيقة الـ30، ليغادر الملعب من أجل تلقي العلاج.

ساسي مرر بينية رائعة في الدقيقة الـ33 إلى بامبو، لكنه سدد بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الـ38 شارك محمود عبد العزيز بدلا من المصاب محمد حسن.

وشكل كريم بامبو خطورة أخيرة في الشوط بالدقيقة الـ45، حينما توغل وراوغ المدافعين من الجهة اليسرى، قبل أن يصل لخط المرمى ويسدد في الحارس لتتحول إلى ركنية.

الركنية نفذت وحولها أشرف بنشرقي برأسية، لكنها ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني بتبديل اضطراري آخر. شارك محمد عبد الشافي بدلا من كريم بامبو، لينتقل عبد الله جمعة إلى مركز الجناح الأيسر.

ولم يكتف مصطفى محمد بالهدف الأول، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ52 بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة، ليحولها برأسية في المرمى.

وسدد محمد عبد الشافي كرة في الدقيقة الـ60، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

توهج شيكابالا

شيكابالا أتم دوره في إتحاة الفرص لزملائه لتسجيل الأهداف، ومن هنا بدأ مرحلة جديدة يكون فيها هو المسجل.

وفي الدقيقة الـ67 توغل الساحر الأسمر داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بيسراه مسجلا الهدف الثالث للزمالك.

ميتشو هنا أجرى أولى تبديلاته الفنية في اللقاء، وكانت بدخول عمر السعيد بدلا من مصطفى محمد، ليحصل الأخير على تحية الحضور في المدرجات.

وأرسل عبد الله جمعة عرضية رائعة في الدقيقة الـ73. تسلمها شيكابالا داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه ضعيفة، لكن الكرة الضعيفة كانت كافية لتسجيل الهدف الرابع للزمالك والثاني له، ولتكون هي التمريرة الحاسمة الثانية لعبد الله جمعة في اللقاء.

شيكابالا واصل التألق، وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ75.

محمود علاء نفذ ركلة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها لترتد إلى بنشرقي الذي تعرض لعرقلة أخرى، ويحتسبها الحكم ركلة جزاء من جديد.

وفي المرة الثانية نفذ محمود علاء ركلة الجزاء بنجاح، ليضيف الهدف الخامس.

الحفل لم ينته

حفل الزمالك لم ينته هنا. فسجل البديل محمود عبد العزيز هدفا رائعا في الدقيقة الـ85 من تصويبة رائعة في المقص.

واكتفى الزمالك بستة أهداف، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بستة أهداف مقابل لا شيء، وبفوز القلعة البيضاء بـ13 هدفا مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

وبذلك يتأهل الزمالك إلى دور الـ32 من البطولة، ليلاقي فريق جينيراسيون فوت السنغالي بالدور المقبل.

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