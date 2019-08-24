بالفيديو - جوارديولا "المزيف" يصدم ريال مدريد.. بلد الوليد يعرقل الميرنجي

تعثر ريال مدريد بالتعادل 1-1 أمام ضيفه بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

كريم بنزيمة افتتح التسجيل لـ ريال مدريد في وقت متأخر، قبل أن يسجل سيرجي جوارديولا التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة.

ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وهو نفس رصيد بلد الوليد في المركز الثالث.

زين الدين زيدان فاجأ الجميع بتشكيل يضم جيمس رودريجيز، وجاريث بيل، الثنائي الذي حاول التخلص منه قبل عدة أسابيع.

جيمس الذي لعب معارا لـ بايرن في الموسمين الماضيين، خاض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد قبل 825 يوما.

هذا الثنائي سيكون مسؤولا عن أول لقطة خطيرة لـ ريال مدريد في الدقيقة 13، عندما أرسل جيمس عرضية من الجهة اليمنى، وقابلها بيل بتسديدة من لمسة واحدة مرت بجوار القائم.

جيمس سدد بنفسه في الدقيقة 20، لكن كرته لم تكن دقيقة ومرت جانبية.

اللاعب الكولومبي واصل محاولاته، ونفّذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27، مرت أعلى عارضة بلد الوليد.

ريال مدريد ضغط في مناطق بلد الوليد، ليفتك مارسيلو الكرة ويمررها إلى بنزيمة في الدقيقة 37، والأخير هيأها إلى جيمس القادم من الخلف، لكن لاعب بايرن ميونيخ السابق سدد مجددا بجوار القائم.

أخطر فرص الشوط الأول كانت من نصيب بنزيمة الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيقة في الدقيقة 38، لكن الحارس جوردي ماسيب تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

في الشوط الثاني اتخذ زيدان القرار بسحب جيمس، وعوّضه بالبرازيلي فينيسيوس جونيور بالدقيقة 56.

زيزو واصل التعويل على دكة بدلائه، فدفع بالصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 68 بدلا من إيسكو.

المهاجم الصربي ذو الملامح الحادة والنظرة الصارمة، احتاج إلى عدة ثواني فقط على أرض الملعب حتى يتلقى عرضية من بيل، ويطلق رأسية اصطدمت بالعارضة الأفقية للمرمى.

بديل آخر حاول تشكيل خطورة في الجهة العكسية، هو والدو روبيو الذي سدد على مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 75، لكن الحارس البلجيكي أبعد الكرة بنجاح.

وأخيرا بعد طول انتظار، تلقى بنزيمة تمريرة طولية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82، ليلتف بشكل رائع ويطلق تسديدة صاروخية متقدما في النتيجة للميرنجي.

المهاجم الفرنسي رفع رصيده إلى هدفين في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع جيرارد مورينو مهاجم فياريال، وروجر مارتي مهاجم ليفانتي.

وبينما اعتقد الجميع أن ريال مدريد ظفر بنقاط المباراة، صعق سيرجي جوارديولا الحضور في ملعب برنابيو، وأدرك التعادل لـ بلد الوليد بالدقيقة 88 بعد غياب الرقابة الدفاعية، نتيجة انتهت عليها المباراة.

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