بالفيديو – ليفاندوفسكي يقود بايرن لافتراس شالكه ويعادل رقم "المدفعجي"

السبت، 24 أغسطس 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ

قاد روبيرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ للفوز على شالكه بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من الدوري الألماني، على ملعب فولكسفاجن أرينا.

المهاجم البولندي سجل كل أهداف المباراة، ودخل تاريخ مواجهات الفريقين، إذ صار هدافا تاريخيا لمباريات بايرن وشالكه.

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ليرفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد شالكه عند نقطة واحدة في المركز 12.

ليفاندوفسكي افتتح التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها كينجسلي كومان في الدقيقة 20.

قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة حرة مباشرة.

واختتم الأهداف في الدقيقة 75 بتسديدة مباغتة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد استلام مميز للكرة.

ليرفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 18 هدفا إجماليا في شباك شالكه، ويعادل جيرد مولر "المدفعجي" أسطورة بايرن ميونيخ في صدارة هدافي المواجهات.

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