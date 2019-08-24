أبو تريكة مازحا: الفانتزي سبب ما فعله لويز مع صلاح

تغنى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، بما قدمه محترفنا المصري محمد صلاح أمام أرسنال.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد تسجيل صلاح لهدفين.

وقال أبو تريكة: "صلاح قدم مباراة كبيرة للغاية وتسجيله من علامة الجزاء غير أجواء المباراة تماما".

وأضاف "المبرر الوحيد لما فعله دافيد لويز مع صلاح في لقطة ركلة الجزاء والهدف الثالث، هو وجود صلاح في تشكيل لويز في الفانتزي".

وتابع مازحا "لا يوجد أي مبرر لما فعله لويز مع صلاح، إلا أنه يضعه في تشكيلته في الفانتزي ويريد منه التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا: "لويز "باع نفسه" بكل سهولة لصلاح في لقطة الهدف".

وأتم "صلاح انطلق بسرعة رهيبة وبعد ذلك إنهاء الفرصة كان بطريقة رائعة. مباراة كبيرة من صلاح".

صلاح تألق وحيدا في الشوط الثاني ليقهر أرسنال بهدفين.

في البداية حصل صلاح على ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثاني بعد شد من جانب دافيد لويز.

وترجم صلاح الركلة بنفسه بنجاح في الشباك معلنا عن هدف فريقه الثاني في مرمى أرسنال.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 58 انطلق محمد صلاح ليمر بأفضل طريقة ممكنة من دافيد لويز قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد أرضية الشباك.

هدف ثالث لـ ليفربول وهدف ثاني لـ صلاح في مرمى المدفعجية.

ثنائية صلاح في مرمى أرسنال كتبت هدفه الشخصي السادس في مرمى الفريق اللندني في مواجهته السادسة معهم.

صلاح هز شباك أرسنال بقميص تشيلسي مرة، وبقميص ليفربول 5 مرات.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد أرسنال عند النقطة السادسة وتلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.









































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