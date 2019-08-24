بالفيديو – في غياب ساري والصفقات.. يوفنتوس يفتتح الموسم بفوز صعب على بارما

غاب ماوريسيو ساري عن مقاعد البدلاء بداع المرض، وغابت الصفقات الجديدة عن بداية اللقاء أيضا بأمر الجهاز الفني، لكن كل ذلك لم يمنع فوز يوفنتوس على بارما في افتتاح الموسم.

فاز يوفنتوس على بارما بهدف مقابل لا شيء، على ملعب "إينيو تارديني" في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

سيناريو اللقاء

تهديدات رونالدو وهدف وحيد

بدأ يوفنتوس الللقاء ضاغطا، وكان كريستيانو رونالدو صاحب المبادرة بتصويبة قوية في الدقيقة الخامسة، مرت بجانب القائم بقليل.

استمر تهديد رونالدو لمرمى بارما في الدقيقة الـ13. عرضية من سامي خضيرا، قابلها رونالدو برأسية فوق المرمى.

ورد بارما بتصويبة لإنجليزي في الدقيقة الـ13، لكن تشيزني تألق وأبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ21 جاء الهدف الأول أخيرا. تصويبة من أليكس ساندرو، لمسها جورجيو كيلليني بشكل رائع مسجلا أولى أهداف عملاق تورينو في الموسم.

في الوقت ذاته كانت الكرة مازالت تعاند رونالدو. انفرد من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ29 بعد تمريرة رائعة من إيجواين، لكنه سدد بجانب القائم.

وحين سجل رونالدو أخيرا في الدقيقة الـ37، رد الحكم بإلغاء الهدف بداع التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت هادئة بعدما وصل يوفنتوس إلى ما يريد من اللقاء.

وأجرى بارما أولى تبديلاته في الدقيقة الـ 58 بدخول لوكا سيليجاردي بدلا من ديجان كوليوسيفسكي.

وهدد جونزالو إيجواين مرمى بارما في الدقيقة الـ61. عرضية من ماتيا دي تشيليو، وصلت إلى البيبيتا الذي سدد لكن بجانب المرمى.

وكان الظهور الأولى لإحدى صفقات يوفنتوس الجديدة في الدقيقة الـ64. شارك أدريان رابيو بدلا من سامي خضيرا.

واستمر رونالدو في محاولاته، فسدد كرة صاروخية في الدقيقة الـ66 بيسراه، لكن الحارس تصدى لها على مرتين.

وتصويبة جديدة من رونالدو في الدقيقة الـ71، تصدى لها الحارس ببراعة.

ثم جاء ثاني تبديلات يوفنتوس في الدقيقة الـ72 اضطراريا. شارك خوان كوادرادو بدلا من دوجلاس كوستا المصاب.

وأجرى يوفنتوس آخر تبديلاته في الدقيقة الـ83 بدخول فريدريكو بيرنارديسكي بدلا من جونزالو إيجواين.

ثم كانت آخر الفرص الخطرة في الدقيقة الـ89. تصويبة صاروخية من هيرناندو مرت بجانب مرمى تشيزني.

ورغم احتساب فابيو ماريسكا حكم اللقاء لست دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم مروا سلاما، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء.

الفوز هو الأول ليوفنتوس هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط يتصدر بهم الترتيب مؤقتا لحين استكمال مباريات الجولة.

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