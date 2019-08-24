بالفيديو – ضحيته المفضلة.. صلاح يهز شباك أرسنال مرتين بأروع طريقة ممكنة

سجل محترفنا المصري محمد صلاح هدفين في مرمى أرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

في البداية حصل صلاح على ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثاني بعد شد من جانب دافيد لويز.

وترجم صلاح الركلة بنفسه بنجاح في الشباك معلنا عن هدف فريقه الثاني في مرمى أرسنال.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 58 انطلق محمد صلاح ليمر بأفضل طريقة ممكنة من دافيد لويز قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد أرضية الشباك.

هدف ثالث لـ ليفربول وهدف ثاني لـ صلاح في مرمى المدفعجية.

ثنائية صلاح في مرمى أرسنال كتبت هدفه الشخصي السادس في مرمى الفريق اللندني في مواجهته السادسة معهم.

صلاح هز شباك أرسنال بقميص تشيلسي مرة، وبقميص ليفربول 5 مرات.

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