صن: يونايتد يستهدف حارس كرواتي مغمور لتعويض دي خيا

مع مماطلة دافيد دي خيا في تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، بدأت إدارة الشياطين الحمر في البحث عن بديله بالفعل.

صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى دينامو زغرب.

أحد كشافي يونايتد شاهد مباراة دينامو زغرب أمام روزنبرج النرويجي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، مواجهة خرج فيها ليفاكوفيتش بشباك نظيفة وفاز فريقه 2-0.

وبالتالي لو لم يجدد دي خيا عقده الذي ينتهي في صيف 2020، سيتجه يونايتد إلى ليفاكوفيتش وفقا للصحيفة.

الحارس الكرواتي قد يكلف الشياطين الحمر ما بين 15 مليون إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول نفسه فكر في استقدام ليفاكوفيتش بعد رحيل سيمون منيوليه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لكنه فضّل في النهاية استقدام الإسباني أدريان بشكل مجاني.

ليفاكوفيتش (24 عاما) يلعب في دينامو زغرب منذ 2016، وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى في بلاده بالموسم الماضي.

الحارس صاحب الـ187 سم تواجد في قائمة كرواتيا بكأس العالم 2018، وتوج بالميدالية الفضية رغم عدم مشاركته في أي دقيقة.

ليفاكوفيتش يمتلك إجمالا 6 مباريات دولية، وتعاظمت حظوظه في حراسة مرمى كرواتيا مع اعتزال دانييل سوباسيتش بعد كأس العالم.

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