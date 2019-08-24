الألعاب الإفريقية - الذهبية الرابعة.. هانيا مورو تفوز بسباق 800 متر سباحة حرة

السبت، 24 أغسطس 2019 - 18:54

كتب : عاطف شادي

هانيا مورو

واصلت السباحة المصرية الشابة هانيا مورو التألق في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب وفازت بالميدالية الذهبية الرابعة لها.

وفازت هانيا مورو بالذهبية الرابعة بعدما حققت المركز الأول في سباق 800 متر سباحة حرة بزمن قدره 8 دقائق و54 ثانية وجزء وحيد من الثانية.

وسبق لهانيا مورو الفوز بالميدالية الذهبية في سباقات 1500 متر حرة و200 متر حرة و400 متر حرة.

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وتتصدر البعثة المصرية المشاركة في الألعاب الإفريقية صدارة الدورة كأكثر بعثة حصولا على ميداليات مختلفة حتى الآن.

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