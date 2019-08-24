الألعاب الإفريقية - الذهبية الرابعة.. هانيا مورو تفوز بسباق 800 متر سباحة حرة

واصلت السباحة المصرية الشابة هانيا مورو التألق في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب وفازت بالميدالية الذهبية الرابعة لها.

وفازت هانيا مورو بالذهبية الرابعة بعدما حققت المركز الأول في سباق 800 متر سباحة حرة بزمن قدره 8 دقائق و54 ثانية وجزء وحيد من الثانية.

وسبق لهانيا مورو الفوز بالميدالية الذهبية في سباقات 1500 متر حرة و200 متر حرة و400 متر حرة.

وتتصدر البعثة المصرية المشاركة في الألعاب الإفريقية صدارة الدورة كأكثر بعثة حصولا على ميداليات مختلفة حتى الآن.

اقرأ أيضا:

استقالة عامر حسين وثروت سويلم.. واتحاد الكرة: لجان جديدة خلال أسبوع

تقرير تونسي: النجم الساحلي يرسل مندوبا لـ مصر لعقد جلسة طارئة مع مسؤولي الأهلي

الجنايني: الإعلان عن جدول الدوري كاملا.. والدور الثاني قد يشهد تطبيق حكم الفيديو

تريزيجيه مع أستون فيلا.. أداء جيد ينقصه شجاعة القرارات

المصري يعيد التواصل مجددا مع الزمالك بعد 8 أشهر من تجميد العلاقات