الألعاب الإفريقية - الميدالية الرابعة.. فريدة عثمان تفوز بفضية 50 متر حرة

السبت، 24 أغسطس 2019 - 18:42

كتب : عاطف شادي

فريدة عثمان

أضافت البطلة العالمية فريدة عثمان ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز فريدة عثمان بالميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة ضمن منافسات السباحة، بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 25 ثانية 6 أجزاء من الثانية، وتفوقت في السباق الجنوب إفريقية إيرين جالاغير.

وجاءت السباحة المصرية أمينة السبيلجي في المركز السادس بنفس السباق بزمن قدره 26 ثانية 60 جزء من الثانية.

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الميدالية هي الرابعة لفريدة عثمان في دورة الألعاب الإفريقية بعدما فازت من قبل بذهبية 100 متر فراشة وذهبية 50 متر فراشة وفضية 100 متر حرة.

أما السباح المصري المتألق علي خلف الله فاز بميدالية ذهبية جديدة.

وتمكن السباح المصري من تحقيق الفوز بسباق 50 متر حرة بعدما حقق زمنا قدره 22 ثانية 17 جزء من الثانية ليتوج بالميدالية الذهبية.

وجاء في المركز الثاني السباح الجزائري أسامة ساهومي، ثم الجنوب إفريقي برادلي تاندي في المركز الثالث.

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