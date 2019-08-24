فالفيردي: ديمبيلي؟ لا تعليق.. وحالي أفضل من رجال الإنقاذ في البحر المتوسط

السبت، 24 أغسطس 2019 - 18:26

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

رفض إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، التعليق على أزمة لاعبه عثمان ديمبيلي.

برشلونة يستقبل ريال بيتيس غدا الأحد على ملعب كامب نو، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ودخل ديمبيلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، إذ سافر فرنسا لقضاء الوقت مع عائلته.

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فالفيردي سُئل عن رد فعله لما حدث مع جناحه الفرنسي، وجاءت إجابته ممتعضة: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء علنا. أي شيء سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما. لا أريد التعليق".

القائد ليونيل ميسي غاب عن هزيمة الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو للإصابة، قبل أن يعود للتدريبات خلال الأسبوع، وفالفيردي رفض ضمان مشاركته أمام بيتيس: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".

وبالطبع تلقى سؤالا عن نيمار، والمدرب الباسكي فضّل التركيز على مواجهة بيتيس: "كل سوق انتقالات يشهد العديد من التوقعات، وهذه المرة التوقعات كثيرة، ولكن الأمر في يد نادٍ آخر. أنا مهتم فقط بشأن مباراة الغد".

"هل تمر بوقت صعب؟".. سؤال تلقاه فالفيردي، وجاءت إجابته فلسفية: "لا أمر بوقت صعب حاليا، أنا بخير، والأمر يتوقف على التوقيت. أنا أسوأ حالا بالمقارنة مع صديق يقضي إجازته في إيبيزا، ولكني أفضل حالا من صديق آخر ينقذ المهاجرين في البحر المتوسط".

واختتم مطالبا أنطوان جريزمان بالتحسن على المستوى الجماعي: "على جريزمان أن ينخرط في الفريق بشكل أكبر، إذ لم يساهم كثيرا كما نتمنى في سان ماميس أمام بلباو. إن ساهم مع الفريق سيكون حاسما".

برشلونة يسعى لتعويض هزيمته الصادمة 0-1 على أرض بلباو في افتتاح الدوري الإسباني، وهو نفس هدف بيتيس الخاسر 1-2 على ملعبه أمام بلد الوليد.

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