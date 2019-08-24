بالفيديو – دي خيا يقتل شياطين مانشستر.. بالاس يحقق انتصارا تاريخيا على يونايتد

انتصر فريق كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير للغاية على ملعب أولدترافورد.

يونايتد استضاف بالاس على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وهدفه هو الوصول للنقطة السابعة بعد فوز وتعادل في أول جولتين.

اللقاء جاء مثيرا للغاية منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية.

جوردان آيو افتتح التسجيل أولا لـ بالاس في الدقيقة 32 بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي يونايتد.

تمريرة فيسينتي جوايتا حارس مرمى بالاس ضربت خط وسط يونايتد، وصلت على رأس جيفري شلوب الذي مرر برأسه إلى آيو والأخير وضع الكرة في شباك دي خيا.

منذ الدقيقة 32 وحتى الدقيقة 70 قاتل يونايتد من أجل إدراك التعادل واقترب للغاية من ذلك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للشياطين.

ماركوس راشفورد تولى مسؤولية تسديد ركلة الجزاء، إلا أن تسديدته الصاروخية اصطدمت في القائم، لتحرم يونايتد من التعادل.

ضغط يونايتد استمر بهدف تعديل النتيجة وأخيرا كان له ذلك في الدقيقة 88 عن طريق الويلزي الجديد دانيل جيمس.

جيمس الذي سدد بطريقة متقنة في الشباك من داخل منطقة الجزاء، احتفل أمام جماهيره بينما أنطلق راشفورد للحصول على الكرة من داخل الشباك.

ما أراده راشفورد هو الاستفادة من الوقت لتسجيل هدف الانتصار، ولكن من استفاد من الوقت المتبقي هو بالاس وليس يونايتد.

وسجل بالاس هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة عن طريق باتريك فان أنهولت بعد خطأ قاتل من دي خيا.

فان أنهولت انطلق داخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة أرضية فشل دي خيا في التعامل معها ليهز شباك فريقه.

دي خيا قتل يونايتد وكتب لـ بالاس أول انتصار في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

لم ينجح بالاس طوال تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي من الانتصار أمام مانشستر يونايتد، والآن حقق انتصارا تاريخيا.

ووصل بالاس للنقطة الرابعة ليرتقي للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد يونايتد عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس.

وفي لقاء آخر انتصر ليستر سيتي على حساب شيفيلد بهدفين مقابل هدف.

المتألق كالمعتاد جيمي فاردي أطلق تسديدة صاروخية هزت شباك شيفيلد في الدقيقة 38 وكتبت تقدم فريقه على أصاحب الأرض.

بعدها أدرك مكبورني التعادل لـ شيفيلد من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 64.

لكن ليستر رفض الاستسلام لواقع عدم الانتصار، ليهز الشباك من جديد في الدقيقة 69 من تسديدة صاروخية لـ هارفي بارنيس من عند حدود منطقة الجزاء.

وحقق وست هام وساوثامبتون انتصارهما الأول في الدوري بعدما فازا على واتفورد وبرايتون على الترتيب.

وست هام انتصر على واتفورد على ملعب الأخير 3-1 في لقاء شهد الثنائية الأولى للوافد الجديد سباستيان هيلير مهاجم فرانكفورت السابق والذي يعد أغلى صفقة في تاريخ الفريق الإنجليزي.

بينما استغل ساوثامبتون النقص العددي لـ برايتون لينتصر بثنائية مقابل لا شيء.

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