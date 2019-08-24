التشكيل - بعد 825 يوما.. جيمس يعود للمشاركة مع ريال مدريد

825 يوما كانت المدة التي احتاجها الكولومبي جيمس رودريجيز ليعود إلى اللعب بقميص ريال مدريد.

الفرنسي زين الدين زيدان اختار جيمس في تشكيلته الأساسية لمواجهة بلد الوليد اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

جيمس يبدأ في خط الوسط ليعوض لوكا مودريتش الموقوف، كما يشارك إيسكو بدلا من فينيسيوس جونيور الذي لعب مباراة سيلتا فيجو في الجولة الأولى.

ولعب جيمس معارا لمدة موسمين إلى بايرن ميونيخ، بعد أن قضى 3 مواسم في ريال مدريد بعد الانتقال إليه بصيف 2014.

المباراة الأخيرة لـ جيمس كلاعب في ريال مدريد ترجع إلى يوم 21 مايو 2017 أمام مالاجا في الجولة 38 من الدوري الإسباني، مواجهة شهدت تتويج الميرنجي باللقب حينها، بعد أن دخل الكولومبي بديلا في آخر 24 دقيقة.

أما آخر مباراة له مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، فترجع إلى 14 مايو 2017 أمام إشبيلية، يومها لعب أساسيا وغادر الملعب في الدقيقة 61.

أثناء خروجه في ذلك اليوم أمام إشبيلية، تلقى تحية جماهير برنابيو، وقام بتوديعهم بدوره، لكنه لم يدر بالتأكيد أن القدر سيعطيه فرصة ثانية.

ريال مدريد يمتلك 3 نقاط من انتصار على سيلتا، وهو نفس رصيد بلد الوليد الذي فاز على ريال بيتيس 2-1.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - جيمس رودريجيز

الهجوم: إيسكو - كريم بنزيمة - جاريث بيل

دكة البدلاء: كيلور نافاس - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: جوردي ماسيب

الدفاع: خافي مويانو - كيكو أوليفاس - محمد ساليسو - ناتشو مارتينيز

الوسط: بيدرو بورو - ميتشل - فيدي سان إيميتريو - أوسكار بلانو

الهجوم: سيرجي جوارديولا - إينيس أونال

دكة البدلاء: أندري لونين - أنور توهامي - أنتونيتو - توني فيا - والدو روبيو - خواكين فيرنانديز - ميجيلين

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