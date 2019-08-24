التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وبيبي أساسي ولاكازيت احتياطي مع أرسنال

السبت، 24 أغسطس 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يقود محترفنا المصري محمد صلاح خط هجوم ليفربول أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف أرسنال في أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول اعتمد على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو.

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أليكس تشامبرلين يجلس على مقاعد البدلاء، ليشارك فابينيو و جيني فينالدوم في وسط الملعب.

وفيما يلي تشكيل ليفربول بالكامل:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك - أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

الهجوم: صلاح – فيرمينيو – ماني.

على الجانب الآخر يلعب نيكولاس بيبي لأول مرة في التشكيل الأساسي مع أرسنال منذ انضمامه للمدفعجية.

أوناي إيمري قرر الدفع بـ بيبي في التشكيل الأساسي مع تواجد ألكسندر لاكازيت على مقاعد البدلاء.

أرسنال يلعب بخطة مختلفة أمام ليفربول بتواجد رباعي في خط الوسط بدلا من المعتاد بتواجد 3 لاعبين.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراس المرمى: لينو.

الدفاع: مايتلاند نيلز – سوكراتيس – لويز – مونريال.

الوسط: جرانيت تشاكا – جندوزي – ويلوك – داني سيبايوس.

الهجوم: بيبي - أوباميانج

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