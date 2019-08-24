تامي أبراهام يفسر سبب احتفاله مع لامبارد.. وما حدث بين الشوطين

سجل تامي أبراهام هدفين ونجح في قيادة تشيلسي لتحقيق الفوز الأول لهم الموسم الجاري تحت قيادة فرانك لامبارد.

تامي سجل هدف التقدم ومن ثم الهدف الثالث الذي قاد البلوز لحصد الـ 3 نقاط أمام نورويتش سيتي بثالث جولات الدوري الإنجليزي.

الإنجليزي الشاب تحدث عن صعوبة المواجهة قائلا لـBBC : "كنا نعرف أن اللعب في هذا الملعب لن يكون سهلا ودائما تكون صعبة بدأنا بشكل جيد وتلقينا الأهداف لكن عندما عدنا لغرفة الملابس قلنا إنه لابد أن نحظى بفرص أكبر".

وعن تسجيل الأهداف مع البلوز: "أنها شيء أحلم بالقيام به، أن أسجل لفريقي الذي أشجعه منذ الصغر، أن ألعب في الفريق ومن ثم أبدا في تسجيل الأهداف أنا سعيد لمساعدة فريقي".

وواصل تعليقا على الفوز الأول "كنا نعرف أنه علينا الفوز، أول مباراتين اتسمتا بالصعوبة، لقد جئنا هنا من أجل حصد الـ 3 نقاط".

واختتم عن احتفاله مع فرانك لامبارد: "لم أكن أعرف كيف احتفل فقط قمت بالركض نحو دكة البدلاء، الأمر يعطيني ثقة خاصة للاعبين الشباب عندما يثق بهم المدربين".

تشيلسي حقق فوزه الأول في الموسم قبل مواجهة شيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

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