تامي أبراهام يفسر سبب احتفاله مع لامبارد.. وما حدث بين الشوطين

السبت، 24 أغسطس 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

تامي أبراهام

سجل تامي أبراهام هدفين ونجح في قيادة تشيلسي لتحقيق الفوز الأول لهم الموسم الجاري تحت قيادة فرانك لامبارد.

تامي سجل هدف التقدم ومن ثم الهدف الثالث الذي قاد البلوز لحصد الـ 3 نقاط أمام نورويتش سيتي بثالث جولات الدوري الإنجليزي.

الإنجليزي الشاب تحدث عن صعوبة المواجهة قائلا لـBBC : "كنا نعرف أن اللعب في هذا الملعب لن يكون سهلا ودائما تكون صعبة بدأنا بشكل جيد وتلقينا الأهداف لكن عندما عدنا لغرفة الملابس قلنا إنه لابد أن نحظى بفرص أكبر".

أخبار متعلقة

بالفيديو - تشيلسي يكسر لعنة سوء حظه ويحقق فوزه الأول مع لامبارد تقرير - باتشوايي لا يرغب في الرحيل عن تشيلسي خلال الصيف الجاري خبر سار لجماهير تشيلسي.. هودسون أودوي يعود للتدريبات لامبارد يُشيد بـ نورويتش سيتي: سيحصدون نقاطا كثيرة على ملعبهم

وعن تسجيل الأهداف مع البلوز: "أنها شيء أحلم بالقيام به، أن أسجل لفريقي الذي أشجعه منذ الصغر، أن ألعب في الفريق ومن ثم أبدا في تسجيل الأهداف أنا سعيد لمساعدة فريقي".

وواصل تعليقا على الفوز الأول "كنا نعرف أنه علينا الفوز، أول مباراتين اتسمتا بالصعوبة، لقد جئنا هنا من أجل حصد الـ 3 نقاط".

واختتم عن احتفاله مع فرانك لامبارد: "لم أكن أعرف كيف احتفل فقط قمت بالركض نحو دكة البدلاء، الأمر يعطيني ثقة خاصة للاعبين الشباب عندما يثق بهم المدربين".

تشيلسي حقق فوزه الأول في الموسم قبل مواجهة شيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

طالع التفاصيل:

مصر تواصل تصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 66 ميدالية منها 21 ذهبية

موسم إنتر.. تفعيل وضع الوحش

صلاح ضد أرسنال.. سجل مبهر بلا هزيمة

حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري"

أنهى صيام دام 467 يوما.. الهولندي يانسن يسجل هدفا لـ مونتيري في الدوري المكسيكي

الدوري الإنجليزي تشيلسي نورويتش سيتي تامي أبراهام فرانك لامبارد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إسبانيا - ريال مدريد يستقبل بلد الوليد 7 دقيقة | أوروبا
الألعاب الإفريقية - الميدالية الرابعة.. فريدة عثمان تفوز بفضية 50 متر حرة 10 دقيقة | رياضات أخرى
فالفيردي: ديمبيلي؟ لا تعليق.. وحالي أفضل من رجال الإنقاذ في البحر المتوسط 25 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا – ليفربول (0) أرسنال (0) ماني يهدر 28 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – دي خيا يقتل شياطين مانشستر.. بالاس يحقق انتصارا تاريخيا على يونايتد 39 دقيقة | أوروبا
التشكيل - بعد 825 يوما.. جيمس يعود للمشاركة مع ريال مدريد 53 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك