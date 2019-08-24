لامبارد يُشيد بـ نورويتش سيتي: سيحصدون نقاطا كثيرة على ملعبهم

السبت، 24 أغسطس 2019 - 16:42

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بقدرات خصمه نورويتش سيتي عقب فوزه الصعب على حسابهم في افتتاح ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

البلوز حققوا فوزهم الأول في الموسم بعد هزيمتين وتعادل بشق الأنفس خارج ميدانهم على الكناري بنتيجة 3-2.

لامبارد تحدث عقب نهاية اللقاء قائلا: "لقد كان اختبارا صعبا وسوف يحصد نورويتش نقاطا كثيرة على ملعبه لأنهم فريق جيد، لم أعجب بطريقة تقبلنا للأهداف، لكن هناك عديد العناصر الجيدة في أسلوب لعبنا وأنا سعيد لذلك".

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وعن تامي أبراهام الذي سجل هدفين "سعيد من أجله لقد سجلنا هدفين وهدف الفوز، لكن أريد الحديث عن اللاعبين اليوم لأننا سيطرنا على المباراة في جو حار، أداءنا لم يعطينا ما نستحقه لكننا فعلناها اليوم".

مهاجم البلوز الذي قضى الموسمين الأخيرين معارا لصفوف سوانزي سيتي وأستون فيلا، سجل هدفين أصبح بهما هداف الفريق رفقة ماسون ماونت.

وعانى تشيلسي من الإصابات إذ فشل بيدرو من المشاركة كأساسي أثناء عملية الإحماء، وخرج ماسون ماونت صاحب الهدف الثاني للإصابة أيضا في الشوط الثاني.

وردا على الإصابات تابع لامبارد "بيدرو شعر بألم في الركبة أثناء الإحماء، فيما ماونت تعرض لإصابة في الركبة وأتمنى أن يتعافى سريعا".

طالع التفاصيل:

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