كرة طائرة – منتخب الناشئين يهزم المكسيك في بطولة العالم.. ويحقق إنجازا تاريخيا

واصل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين انتصاراته في بطولة العالم تحت ١٩ عاما بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، أمام المكسيك.

وتقام بطولة العالم لناشئين الطائرة تحت ١٩ عاما في تونس حتى ٣٠ اغسطس، واختتمت مصر منافساتها في دور المجموعات على قمة المجموعة التي تضم ألمانيا واليابان والمكسيك والأرجنتين.

وتغلب الفراعنة على المنتخب المكسيكي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة صعبة أمام وصيف أمريكا الشمالية.

وأنهى ناشئو مصر أول شوطين بنتيجة واحدة ٢٥-٢٣ قبل أن يحسموا اللقاء في الشوط الثالث بنتيجة ٢٥-٢١.

بذلك ضمن منتخب مصر للناشئين التأهل لثمن النهائي على قمة المجموعة برصيد ١١ نقطة من أربعة انتصارات.

الفوز بنتيجة 3-1 أو 3-0 يحصل الفائز على 3 نقاط، الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والخاسر نقطة

وواصل عبد الرحمن الحسيني تصدره لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في البطولة بعد تسجيل ١٠ نقاط.

ويحقق بذلك منتخب الناشئين انجازا تاريخيا بالفوز في جميع مباريات دور المجموعات للمرة الأولى.

وتغلبت مصر على كل من بطل أوروبا (ألمانيا) وبطل آسيا (اليابان) ووصيف أمريكا الجنوبية (الأرجنتين) ووصيف أمريكا الشمالية (المكسيك).

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

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