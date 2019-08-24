مانشستر يونايتد يواجه كريستال بالاس بنفس تشكيل ولفرهامبتون

السبت، 24 أغسطس 2019 - 15:21

كتب : FilGoal

هدف نيفيز في مانشستر يونايتد

دفع أولي جونار سولشاير بنفس تشكيله الذي خاض به مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الماضية ضد كريستال بالاس في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر يونايتد ضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. وكان الشياطين الحمر قد تعادلوا بنتيجة 1-1 مع ولفرهامبتون في الجولة الماضية.

ويلعب الثلاثي دانييل جيمس وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في خط هجوم الشياطين الحمر.

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ويشارك الثلاثي سكوت ماكتوميناي وبول بوجبا وجيسي لينجارد في خط وسط مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتوميناي – بول بوجبا – جيسي لينجارد

الهجوم: دانييل جيمس – ماركوس راشفورد – أنطوني مارسيال

طالع التفاصيل:

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