رفض النادي الإسماعيلي فكرة التخلي عن مدافعه باهر المحمدي خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر بالنادي.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال المصدر إن فريق اتحاد جدة السعودي قد أبدى رغبة في ضم المحمدي خلال السوق الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي أبدت تمسكا لاستمرار المحمدي معها، لحاجة الفريق إلى مجهوداته في الموسم الجديد كأحد الأعمدة الأساسية.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي لا تسعى للتخلي عن باهر الذي يعد أحد أبرز أعمدة الفريق خاصة بعد خسارة جهود الثنائي محمود متولي ومحمد عواد الذي انضم إلى الأهلي والزمالك على الترتيب.

الإسماعيلي يمتلك حاليا في مركز قلب الدفاع باهر المحمدي ومحمد مجدي وريتشارد بافور ومحمد هاشم وإبراهم أبو اليزيد الوافد الجديد من الداخلية.

كما يجيد باهر صاحب الـ22 عاما اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وشارك الدولي المصري في 36 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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