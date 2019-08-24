بالفيديو - الكشري ودريك والطيران.. معلومات شخصية لم تكن تعرفها عن محمد صلاح

رد محترفنا المصري محمد صلاح على بعض الأسئلة السريعة أثناء حواره مع شبكة CNN أثناء إجراءه حوارا مطولا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الأسئلة اتسمت بالإجابات السريعة لمعلومات شخصية لجناح ليفربول الإنجليزي.

صلاح اختار ثلاثة لاعبين كانوا قدوته في الصغر بعالم كرة القدم، البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي فرانشيسكو توتي.

وجاور صلاح توتي في صفوف روما لمدة موسمين قبل أن يعلن الإيطالي اعتزاله ومن ثم يرحل صلاح صوب ليفربول.

وردا على الزميل الأكثر فكاهّة رد صلاح سريعا بزميله الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز.

واختار صلاح مسلسلي "لاكاسا دي بابل" و"صراع العروش" كأفضل الأعمال التلفزيونية التي يفضلها.

ويعد المغني الأمريكي دريك هو المفضل لمحمد صلاح، فيما اختار المصري البالغ 27 عاما الطيران كقوة خارقة سيختارها.

ويضع صلاح صورة لابنته كخليفة لهاتفه المحمول، واختار "الكشري" كطبقه المفضل.

وأخيرا اختار صلاح صناعة الأهداف على تسجيلها، لكنه أكمل مازحا بعد ذلك كونه غير متأكد من صحة قراره.

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