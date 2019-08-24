إيناسيو بعد الهزيمة الساحقة: لا أفهم تصرف جماهيرنا.. أشعر بالقشعريرة

تحمّل أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش، مسؤولية الهزيمة الكارثية أمام ريو آفي بنتيجة 1-5 في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

المباراة شهدت الظهور الرسمي الأول للمصري محمود كهربا بعد وصول البطاقة الدولية لناديه، لكنه خرج مستبدلا بشكل مبكر قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

وصرّح إيناسيو بعد المباراة مبررا الهزيمة: "لدينا العديد من اللاعبين الجدد، وبالتالي يمكن أن نمر بتذبذب في المستوى. الأمور لم تسر على ما يرام".

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق في حديثه إلى محطة سبورت تي.في البرتغالية: "مثل هذه الأيام واردة الحدوث، وأنا أتحمل مسؤولية الهزيمة وليس اللاعبين".

وأكمل مشيدا بجماهير فريقه: "مررنا بواحدة من تلك الليالي التي لا يرغب أحد في عيشها، أشعر بالقشعريرة، في نهاية المباراة قامت جماهيرنا بتحيتنا، بينما توجب عليهم إطلاق صافرات الاستهجان في حقنا".

وأضاف: "الآن علينا أن نُبدي رد فعل، لأن هذا ليس أفيش. أبارك لـ ريو أفي الذي لعب مباراة جيدة".

وأتم: "ولكن في وسط كل هذا الركود، الفريق حاول العودة. علينا أن نُصدر رد فعل قوي في المباراة المقبلة، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، قد نعيش فترات صعبة ولكن ليس بسوء مباراة اليوم".

ويعد انتصار ريو آفي 5-1 هو الأكبر في تاريخه أمام ديسبورتيفو أفيش.

ريو آفي انتصر إجمالا 4 مرات على أفيش تاريخيا في مواجهات رسمية، لم يتجاوز أي انتصار منها نتيجة الـ5-1.

رصيد أفيش تجمّد عند 3 نقاط في المركز 12، بينما ارتقى ريو آفي إلى المركز السابع بـ3 نقاط من مباراتين فقط.

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