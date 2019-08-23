بالفيديو – تعرض للضرب ونال بطاقة صفراء.. ملخص لمسات تريزيجيه أمام إيفرتون

مباراة دفاعية صارمة قدّمها المصري محمود تريزيجيه في مواجهة إيفرتون، ونال المكافأة بتحقيق أول فوز لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أستون فيلا تفوق على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد على ملعب فيلا بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وشارك تريزيجيه في 85 دقيقة من المباراة، ولعب في مركز الجناح الأيسر، بعد أن خاض أول مباراتين على الجهة اليمنى.

تريزيجيه صنع فرصة واحدة للتسجيل، وتعرض لمخالفة، وارتكب 3 مخالفات، ومرر 13 كرة بدقة 61,5%.

اللاعب المصري دخل في مناوشة مع شيموس كولمان ظهير إيفرتون في الدقيقة 83 أسفرت عن تعرضه للضرب دون كرة وتحصله على بطاقة صفراء.

قبل أن يترك مكانه في الملعب لمواطنه أحمد المحمدي بالدقيقة 85.

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه أمام إيفرتون

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