بالفيديو – الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.. الأهلي 9 أطلع برة صــــفر

اكتسح الأهلي مضيفه أطلع برة الجنوب سوداني بـ تسعة أهداف مقابل لا شيء في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز ذهابا 4-0، وكرر انتصاره من جديد على أطلع برة ولكن بنتيجة أكبر وهي 9-0.

حسين الشحات ثلاثية. صلاح محسن وحمدي فتحي ثنائية. أحمد فتحي هدف. ومصطفى سالم مدافع أطلع برة بالخطأ في مرماه.

ويعد انتصار الأهلي أمام أطلع برة 9-0، هو الانتصار الأكبر في تاريخه مشاركات المارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

اللقاء الإفريقي الذي شهد تسجيل الأهلي أكبر أهداف في تاريخه كان في نسخة 1977 وقتها انتصر 7-2 على المدينة الليبي.

بينما انتصر بنتيجة 6-0 مرتين. مرة أمام ليوباردز الكيني في نسخة 1987، ومرة أمام فيلا الأوغندي في 2005.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي، لمواجهته في الدور المقبل من التصفيات.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

















































































































































































































































بداية حفل أهداف الأهلي كانت في الدقيقة السادسة عن طريق صلاح محسن بعد تمريرة من عمرو السولية.

وفي الدقيقة 18 سجل حسين الشحات بعد لعبة ثنائية رائعة مع محمد مجدي "أفشة".

المشهد الأسوأ في المباراة كان في الدقيقة 25 عندما طلب رامي ربيعة الخروج بسبب الإصابة.

واشتكى ربيعة من آلام في العضلة الخلفية ليغادر أرض الملعب ويشارك أيمن أشرف بدلا منه.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل صلاح محسن الهدف الثالث في الدقيقة 39.

عرضية من أفشة إلى جونيور أجايي الذي مهد الكرة إلى صلاح محسن الذي هز شباك أطلع برة.

وفي الدقيقة 44 أطلع أحمد فتحي تسديدة صاروخية هزت شباك أطلع برة.

الشوط الثاني بدأ بهدف خامس لـ الأهلي عن طريق حسين الشحات.

تمريرة من عمرو السولية إلى الشحات الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك.

ومن لعبة رائعة في الدقيقة 55 سجل حمدي فتحي الهدف السادس لـ الأهلي.

توغل رائع من حسين الشحات وتمريرة إلى حمدي فتحي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك.

وعاد حسين الشحات ليسجل هدفه الشخصي الثالث ويكتب "الهاتريك" الأول له بقميص الأهلي والهدف السابع في الدقيقة 60.

حفل الأهداف استمر، ليعود حمدي فتحي ويسجل مجددا لـ الأهلي في الدقيقة 67 من رأسية بعد عرضية محمد مجدي "أفشة".

الهدف التاسع والأخير جاء في الدقيقة 81 بعد عرضية من جيرالدو حولها مصطفى سالم مدافع أطلع برة بالخطأ في شباكه.

الأهلي 9-0 أطلع برة.