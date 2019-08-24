فيديو - خرج في الشوط الأول.. كهربا يشارك في خسارة ساحقة تاريخية لـ أفيش

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في خسارة فريقه ديسبورتيفو أفيش أمام ريو آفي في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

ريو آفي اكتسح أفيش بخماسية مقابل هدف، في لقاء شهد المشاركة الأولى لـ كهربا في الدوري البرتغالي بعد حصوله ناديه على البطاقة الدولية.

كهربا شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعدما كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه 2-0.

الإيراني مهدي طارمي تكفل وحيدا في سحق أفيش بعدما نجح في تسجيل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 10 و22 و52.

قبل أن يُضيف نونو سانتوس الهدف الرابع لـ ريو آفي في الدقيقة 55 بعد أخطاء دفاعية بالجملة من الضيوف.

الهدف الخامس لأصحاب الأرض جاء في الدقيقة 75 من علامة الجزاء عن طريق فيليبي أوجوستو.

بينما هدف أفيش الوحيد جاء في الدقيقة 77 عن طريق البديل أنزو زيدان.

البرتغالي أوغوستو إيناسيو لم ينتظر كثيرا في الشوط الأول ليخرج ثنائي الهجوم كهربا وروبين ماكيدا ويدفع بـ أنزو زيدان وميغيل تافاريس بهدف محاولة تقليص الفارق، ولكن لم يحدث ذلك.

ويعد انتصار ريو آفي 5-1 هو الانتصار الأكبر في تاريخه أمام أفيش.

ريو آفي انتصر طوال تاريخه على أفيش 4 مرات فقط في مباريات رسمية، ولم يأت أي انتصار منهم بنتيجة أكبر من 5-1.

وبقى أفيش في المركز الـ 12 برصيد 3 نقاط، بينما ارتقى ريو آفي للمركز السابع برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.

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