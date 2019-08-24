طه إسماعيل يُجيب.. هل فكر الأهلي في استمرار محمد يوسف

أجاب طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط في الأهلي على سؤال (هل فكرت إدارة الأهلي في استمرار محمد يوسف كمدير فني للفريق؟).

وقال طه إسماعيل: "لا. الظروف صعبة في الوقت الحالي".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "يوسف عمل كمدرب مساعد في جهاز لاسارتي وظهر للاعبين كرجل ثان وليس كرقم 1، ولذلك من الصعب تحوله من رقم 2 لرقم 1 في نفس الحقبة. نظرة اللاعبين تكون مختلفة لك".

وتابع "الأمور تختلف عندما تكون الرجل الأول في الجهاز بعد ما كنت الرجل الثاني. نظرة الثقة ستختلف".

وأردف "لاعبو الأهلي يحترمون محمد يوسف بكل تأكيد، ولكن الأمور صعبة والضغوط تُحيط بالمدرب الوطني أكثر من المدرب الأجنبي".

وعن ملف مدرب الأهلي الجديد، قال طه إسماعيل "عملية اختيار المدرب ليست سهلة على الإطلاق".

وفسر "نعم ترى العديد من السير الذاتية ولكن هناك بعض الأمور الخفية لن تستنتجها من السير الذاتية".

وعدد "النجاحات التي حققها مع فرق أخرى، هل لاعبي فريقك مثل لاعبي تلك الفرق؟ هل ظروف المنافس مثل ظروف المنافس هنا؟ كيف يتعامل مع اللاعبين؟ كل تلك الأمور لن تستنتجها من ملفه الشخصي".

وأكمل حديثه قائلا: "نجتهد قدر الإمكان في السير الذاتية ولكن في النهاية أنت تحتاج للتوفيق".

وأتم "ما يصلح مع فريق آخر وحقق معه عديد من الألقاب، قد لا يصلح مع فريقك".

الأهلي اكتسح أطلع برة 9-0 في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة محمد يوسف الذي يتولى المهمة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. (طالع التفاصيل)

ويعد انتصار الأهلي أمام أطلع برة 9-0، هو الانتصار الأكبر في تاريخه مشاركات المارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

اللقاء الإفريقي الذي شهد تسجيل الأهلي أكبر أهداف في تاريخه كان في نسخة 1977 وقتها انتصر 7-2 على المدينة الليبي.

بينما انتصر بنتيجة 6-0 مرتين. مرة أمام ليوباردز الكيني في نسخة 1987، ومرة أمام فيلا الأوغندي في 2005.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي، لمواجهته في الدور المقبل من التصفيات.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.





















































































































































































































































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