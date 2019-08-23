بالفيديو – أستون فيلا يوقف سجله الكارثي ويقهر إيفرتون في حضور تريزيجيه

حقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتفوقه على ضيفه إيفرتون 2-0 على ملعب فيلا بارك، في الجولة الثالثة من المسابقة.

المباراة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري: محمود تريزيجيه كأساسي، وأحمد المحمدي كبديل، سجل هدفيها: البرازيلي ويسلي في الشوط الأول، وأنور الغازي في الوقت القاتل.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12 مؤقتا، ويتجمّد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز التاسع.

تريزيجيه بدأ في تشكيل المدرب دين سميث الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي، ولكن في مركزه المفضل هذه المرة، إذ تم توظيفه في الجناح الأيسر بدلا من أنور الغازي الذي ظل على مقاعد البدلاء.

أما المحمدي، فبدأ المباراة بديلا، ودخل في الدقائق الخمس الأخيرة بدلا من مواطنه تريزيجيه.

المواجهة هي الرقم 203 بين إيفرتون وأستون فيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي عبر العصور، وهي أكثر المباريات تكرارا بالمسابقة منذ انطلاقها.

ليوقف أستون فيلا سلسلته الكارثية في الدوري الإنجليزي، إذ فشل في الانتصار بآخر 15 مباريات بالمسابقة، منها 13 مباراة قبل هبوطه في موسم 2015\2016.

الفوز الأخير لـ أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يرجع إلى 6 فبراير 2016 على حساب نورويتش سيتي، قبل أن يهبط ويقضي 3 مواسم في القسم الثاني.

هدف المباراة الأول سُجل في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من الإسباني خوتا صوب البرازيلي ويسلي الذي تحرّك بشكل مميز، وأنهى الهجمة مفتتحا التسجيل لـ أستون فيلا.

فرصة التعادل سنحت لـ إيفرتون في الدقيقة 32، لكن بيورن إنجليس مدافع أستون فيلا أبعد تسديدة كالفين ليوين من على خط مرمى فريقه.

في الشوط الثاني، دخل أنور الغازي بدلا من الإسباني خوتا.

لكن البديل الذي كاد أن يترك تأثيرا فوريا، كان النيجيري أليكس إيووبي في صفوف إيفرتون عندما ضرب قائم أستون فيلا في الدقيقة 82.

في الدقيقة 83، دخل تريزيجيه في مناوشة مع شيموس كولمان مدافع إيفرتون، أسفرت عن اعتداء الأخير على الجناح المصري، وبطاقتين صفراء في وجه كلا اللاعبين.

مباشرة بعد تحصله على أول بطاقة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، غادر تريزيجيه الملعب، وعوّضه مواطنه أحمد المحمدي الذي جدد عقده مع فيلا قبل يومين.

فرص إيفرتون تواصلت، وبديل آخر هو مويس كين أرسل عرضية لبديل ثالث هو ثيو والكوت، لكن لاعب أرسنال السابق أهدر فرصة مؤكدة في الدقيقة 90.

ليأتي العقاب بواسطة أنجح بدلاء اللقاء: أنور الغازي، الذي سجّل هدف أستون فيلا الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وأطلق رصاصة الرحمة على إيفرتون.

أخيرا، بعد 20 هزيمة متتالية في الدوري الإنجليزي، فاز جاك جريليش قائد أستون فيلا أخيرا.

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