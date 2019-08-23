محمد يوسف: أخبرت اللاعبين بعدم التوقف عن تسجيل الأهداف لكتابة تاريخ لهم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 21:28

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حسين الشحات - الأهلي - أطلع برة

تحدث محمد يوسف المدير الفني الحالي لـ الأهلي عقب انتصار فريقه الكاسح على أطلع برة من جنوب السودان، مشيرا إلى "طلبت من اللاعبين فعل ذلك".

الأهلي اكتسح أطلع برة 9-0 في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد يوسف: "عملي في الفترة الماضية كان على الجانب النفسي مع لاعبي الأهلي".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "الأداء كان جيدا على مدار الـ 90 دقيقة وهذا أفضل ما في الأمر. 90 دقيقة بإيقاع جيد جدا واحترافية كبيرة".

وكشف "أخبرت اللاعبين بعدم التوقف عن تسجيل الأهداف لكتابة تاريخ خاص لهم وتحقيق الانتصار الأكبر في تاريخ النادي في إفريقيا".

وأردف "ولكن لا للمبالغات. شخصية الأهلي تلعب بنفس الطريقة دائما وهي اللعب من لمسة واحدة. أخبرت اللاعبين بضرورة اللعب بشخصية الأهلي وأشكرهم على أدائهم وعلى الانتصار".

وأشار "الانتصار يعطي الثقة للاعبين قبل الفترة المقبلة وأشكر جماهير الأهلي التي تواجدت في المباراة وأتمنى زيادة عددهم في الأوقات المقبلة لأنهم السبب الرئيسي في تحقيق الألقاب".

الأهلي فاز ذهابا 4-0، وكرر انتصاره من جديد على أطلع برة ولكن بنتيجة أكبر وهي 9-0.

حسين الشحات ثلاثية. صلاح محسن وحمدي فتحي ثنائية. أحمد فتحي هدف. ومصطفى سالم مدافع أطلع برة بالخطأ في مرماه.

ويعد انتصار الأهلي أمام أطلع برة 9-0، هو الانتصار الأكبر في تاريخه مشاركات المارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

اللقاء الإفريقي الذي شهد تسجيل الأهلي أكبر أهداف في تاريخه كان في نسخة 1977 وقتها انتصر 7-2 على المدينة الليبي.

بينما انتصر بنتيجة 6-0 مرتين. مرة أمام ليوباردز الكيني في نسخة 1987، ومرة أمام فيلا الأوغندي في 2005.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي، لمواجهته في الدور المقبل من التصفيات.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

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