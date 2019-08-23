إصابة ربيعة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - أطلع برة

تعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لإصابة غادر على أثرها ملعب برج العرب.

الأهلي يواجه أطلع برة من جنوب السوداني في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ربيعة شارك أساسيا قبل أن يطلب الخروج من الملعب في الدقيقة 25.

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واشتكى ربيعة من آلام في العضلة الخلفية وفشل في استكمال أحداث المباراة.

محمد يوسف المدير الفني الحالي لـ الأهلي دفع بـ أيمن أشرف بدلا من ربيعة.

وعانى ربيعة مؤخرا من وابل من الإصابات المختلفة في العضل واليد والحوض.

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الأهلي في إفريقيا رامي ربيعة

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