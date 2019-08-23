قائمة الزمالك – عودة ساسي وعلاء.. وظهور إسلام جابر أمام ديكاداها

أعلن ميلوتين سريدوفيتيش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، عن قائمة مباراته الأولى في مواجهة ديكاداها الصومالي.

الزمالك يستقبل ديكاداها غدا السبت في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب، بعد أن سحقه ذهابا 7-0.

وشهدت القائمة عودة الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي غاب عن مباراة الذهاب، والأمر نفسه ينطبق على المدافع محمود علاء.

كما عاد عبد الله جمعة للظهور في قائمة الأبيض، وتواجد إسلام جابر المنتقل مؤخرا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.

وغاب كل من: أيمن حفني، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، فيما تواصل ابتعاد خالد بوطيب للإصابة.

القائمة شهدت استدعاء 20 لاعبا، على أن يخرج منها لاعبين اثنين في قائمة المباراة النهائية غدا السبت.

قائمة الزمالك لمواجهة ديكاداها:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

الوسط: محمود عبد العزيز "زيزو" – محمد حسن – فرجاني ساسي – محمد عنتر – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – أشرف بنشرقي – كريم بامبو

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