تقرير: نيمار يطلب راتبا خرافيا من النادي الفائز بخدماته

لن يواجه النادي الراغب في انتداب نيمار صعوبات كبيرة مع باريس سان جيرمان فحسب، بل مع شروط اللاعب نفسه.

برنامج "خوجونيس" الذي يقدّمه جوسيب بيدريرول عبر القناة السادسة الإسبانية، كشف عن الشروط الشخصية لـ نيمار.

النجم البرازيلي يريد تقاضي 35 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى عقد يمتد إلى 5 سنوات، شروط يجب أن يوفيها النادي الراغب في التعاقد معه.

لتتواصل الحرب الباردة بين ريال مدريد وبرشلونة في الصراع لأجل نيمار، قبل 9 أيام فقط من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وباريس سان جيرمان لا يبدو راغبا في التفريط بلاعبه البرازيلي بسهولة بعد أن كلّفه انتدابه 222 مليون يورو قبل عامين.

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