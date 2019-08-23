تقرير كرواتي: الأهلي عرض 1,5 مليون على ماميتش.. و"قضية اختلاس" تُعطل التعاقد

كشف موقع سبورتسكي نوفوستي الكرواتي، رغبة النادي الأهلي في انتداب زوران ماميتش لتدريبه، لكنه أوضح عقبة كبيرة تقف في طريق إتمام التعاقد.

التقرير الكرواتي ذكر أن الأهلي المصري تواصل مع ماميتش ومهتم بانتدابه لتعويض مارتين لاسارتي المقال.

الموقع الكرواتي قدّم الأهلي بصفته "النادي الأكثر نجاحا في إفريقيا الفائز بجائزة نادي القرن الإفريقي عام 2000".

وذكر التقرير أن الأهلي عرض راتبا يبلغ 1 مليون ونصف المليون يورو سنويا على ماميتش، ويرغب في التعاقد معه بعقد طويل.

لكن المفاوضات هدأت من طرف الأهلي بعد أن علم النادي المصري بشأن محاكمة ماميتش التي تبدأ قريبا، بتهمة الانضمام إلى مؤسسة إجرامية، إذ يُتهَم باختلاس 200 مليون كونا كرواتية.

المحاكمة تبدأ في شهر سبتمبر، ويتوجب على ماميتش حضور كل جلساتها، مما يصعّب عليه التعاقد مع الأهلي.

رغم ذلك، شدد الموقع أنه رغم هدوء المفاوضات، فإن الأهلي لم ينسحب بالكامل.

ويبحث الأهلي عن بديل لتعويض لاسارتي المقال عقب توديع كأس مصر أمام بيراميدز، إذ يتولى محمد يوسف المهمة حاليا بشكل مؤقت.

وحقق ماميتش (47 عاما) إنجازا تاريخيا أثناء قيادته العين الإماراتي الذي لعب له وقتها حسين الشحات جناح الأهلي الحالي، إذ وصل معه إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 قبل أن يكتفي بالمركز الثاني بالخسارة أمام ريال مدريد.

ماميتش يتولى حاليا مهمة المدير الرياضي في دينامو زغرب الكرواتي، بعد مهمة قصيرة كمدرب للهلال السعودي في الدور الثاني من الموسم الماضي.

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