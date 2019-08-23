طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ربيعة

تعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لإصابة غادر على أثرها ملعب برج العرب، فما هي تفاصيل الإصابة؟

الأهلي اكتسح أطلع برة 9-0 في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ربيعة شارك أساسيا قبل أن يطلب الخروج من الملعب في الدقيقة 25 بسبب الإصابة.

وتحدث خالد محمود طبيب الأهلي عقب المباراة عن إصابة ربيعة قائلا: "تعرض لشد في العضلة الخلفية".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "ربيعة سيجري أشعة لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه".

الأهلي فاز ذهابا 4-0، وكرر انتصاره من جديد على أطلع برة ولكن بنتيجة أكبر وهي 9-0.

حسين الشحات ثلاثية. صلاح محسن وحمدي فتحي ثنائية. أحمد فتحي هدف. ومصطفى سالم مدافع أطلع برة بالخطأ في مرماه.

ويعد انتصار الأهلي أمام أطلع برة 9-0، هو الانتصار الأكبر في تاريخه مشاركات المارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

اللقاء الإفريقي الذي شهد تسجيل الأهلي أكبر أهداف في تاريخه كان في نسخة 1977 وقتها انتصر 7-2 على المدينة الليبي.

بينما انتصر بنتيجة 6-0 مرتين. مرة أمام ليوباردز الكيني في نسخة 1987، ومرة أمام فيلا الأوغندي في 2005.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي، لمواجهته في الدور المقبل من التصفيات.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

















































































































































































































































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