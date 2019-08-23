الألعاب الإفريقية – الثالثة.. فريدة عثمان تفوز بذهبية 100 متر فراشة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 19:01

كتب : عاطف شادي

فريدة عثمان

واصلت فريدة عثمان السيطرة على منافسات السباحة في دورة الألعاب الإفريقية 2019، وحصدت ذهبية منافسات سباق 100 متر فراشة.

البطولة المقامة على أرض المغرب، شهدت إضافة فريدة عثمان لميداليتها الشخصية الثالثة في المنافسات.

وقطعت فريدة سباق 100 متر فراشة في زمن قدره 58 ثانية و79 جزءا من الثانية، لتحصد المركز الأول وتظفر بالذهبية.

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يأتي ذلك بعد أن فازت عثمان بفضية 100 متر حرة أول أمس الأربعاء، كما فازت بذهبية 50 متر فراشة أمس الخميس.

وفي منافسات السيدات أيضا، حصدت المصرية الأخرى هانيا مورو ميداليتها الذهبية الثالثة في المنافسات، بعد أن فازت بسباق 400 متر حرة.

مورو قطعت السباق في زمن قدره 4 دقائق و21 ثانية و36 جزءا من الثانية.

وكانت مورو قد فازت بذهبية سباق 1500 متر حرة، و200 متر حرة.

وفي منافسات الرجال، فاز مروان القماش بالميدالية الفضية في منافسات 400 متر حرة، بتحقيقه زمن قدره 3 دقائق و50 ثانية و95 جزءا من الثانية.

وشهد نفس السباق ميدالية مصرية أخرى، ظفر بها أحمد أكرم بحلوله ثالث وحصده البرونزية، بعد أن قطع المسافة في زمن 3 دقائق و51 ثانية و81 جزءا من الثانية.

وكان القماش قد حصد ذهبية 200 متر حرة يوم أمس الخميس.

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