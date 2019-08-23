مؤتمر كلوب: أليسون وكيتا اقتربا من العودة.. وتشامبيرلين في أفضل حالاته

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن موقف لاعبي فريقه المصابين قبل لقاء أرسنال، فيما أشاد بمستوى أوكس تشامبيرلين بعد تمديد تعاقده.

وعقد يورجن كلوب مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الجمعة، قبيل لقاء ليفربول مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحسب كلوب، فإن أليسون بيكر حارس الفريق اقترب من العودة للملاعب، لكن ذلك لن يكون قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وجاء مؤتمر كلوب كالتالي:

تشامبيرلين

"تشامبيرلين حظى بأسبوع رائع. حينما يكون أوكس بحالة جيدة، فهذا يعني أن الفريق كله جيد، والآن تشامبيرلين في أفضل في أفضل حالة رأيتها له".

المباراة السابقة

"لقد عملنا كثيرا على الجوانب الخططية، دائما ما يكون لديك 20 دقيقة للقيام بهذه الأمور، ولكن هذه المرة كان لدينا 3 أيام وكان علينا تحسين الأمور، الأمر يتعلق بالدفاع والهجوم وكل شيء، والآن أتوقع نسبة 100% من التركيز".

"كنت سعيدا جدا بأداءنا في بعض أجزاء اللقاء، والآن نتطلع للقيام بالخطوة التالية، أولا علينا الوصول إلى مستوى الموسم الماضي، نعلم أننا نستطيع التحسن أكثر، ولكن الأمر لا يتعلق بالكمالية في بداية الموسم، بل يتعلق بالاستعداد ونحن كنّا كذل".

لقاء ساوثامبتون

"لقد كانوا يحظون ببعض الفرص، ولكننا لا ندخل المباريات ونعتقد بأن من غير المسموح للخصم بأن يٌسدد الكرة نحو مرمانا، ليست هذه الطريقة التي يعمل بها الدفاع".

قائمة الفريق

"أليسون تحسن كثيرا، لكن عودته ليست بهذا القرب، لقد تناولت الغذاء معه اليوم وكان بإمكانه تناوله، إنه يبدو في حالة جيدة وحالته المزاجية جيدة، ولكن ليس هٌناك أي تاريخ مٌحدد لعودته حتى الآن، سنمنحه الوقت الذي يحتاجه، والأمر الإيجابي أنه لم يعد بحاجة لاستخدام عكازته".

"لا جديد بخصوص ديان لوفرين. ليس هناك أي تحديثات حاليا".

" نابي كيتا يقوم بعمل جيد، ولكنه ليس قريب جدا من العودة بعد. حين نقول أن سيغيب لفترة فهذا لا يعني أنه سيغيب 6 أشهر، بل لأسبوعين على سبيل المثال".

"باستثناء الإصابات طويلة الأمد لا يوجد أحد خارج التشكيلة".

لقاء أرسنال

"كلا الفريقين لديهم هجوم مٌنظم، وعن أرسنال أعتقد إنهم سيقومون بتغييرين على التشكيل، سيقحمون نيكولاس بيبي والذي لن يجعل منهم فريقا أضعف، وكذلك جرانيت تشاكا، إنهم فريق جيد ويمتلكون سرعة حقيقية، ولكن أنا أتطلع إلى مثل هذه المباريات".

الانتقالات

"لقد تم تغيير موعد انتهاءها في إنجلترا فقط، هذا الأمر لا معنى له، ما هي استفادة الدوري الإنجليزي من ذلك؟ ليس لدينا أي مٌشكلة، ولكن اللاعبين الرئيسيين في الأندية الأخرى لا زالوا في السوق".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال مساء غد السبت على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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