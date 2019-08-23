نيدفيد يتحدث عن غياب ساري.. وديبالا لم يكن مشكلة في يوفنتوس

أصر التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي أن الأرجنتيني باولو ديبالا لا يمثل مشكلة للنادي قبل بداية الموسم الجديد.

يوفنتوس حامل لقب المواسم الثمانية الأخيرة يستهل الموسم بخوض المباراة الأولى أمام بارما من الدوري الإيطالي.

وكان ديبالا قريبا من ترك السيدة العجوز بعدما فشل مفاوضاته في اليوم الأخير مع توتنام وكذلك الصفقة التبادلية مع مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو.

نيدفيد تواجد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بارما بسبب إصابة ماوريسيو ساري بالتهاب رئوي يمنعه عن الظهور في مباراة الغد بأوامر من الأطباء.

ومن المقرر أن يغيب ساري عن الظهور في أول جولتين خارج الخطوط الفنية ليوفنتوس.

نيدفيد تحدث عن أزمة ساري قائلا: "الالتهاب الرئوي ليس شيء سهل، ساري سيكون خارج الملعب، لكن سيتواجد في مكتبه بشكل يوم لأنه شخص احترافي، لكنه يحتاج للوقت ويتحسن بشكل جيد".

وأكمل "بالطبع الأمر صعبة علينا، لكننا سبق وأن تعاملنا مع تلك المواقف سابقا".

لاعب يوفنتوس السابق تحدث عن ديبالا قائلا: "ساري يستخدم ديبالا في مركز المهاجم الوهمي وأومن أنه يؤدي هذا الدور بطريقة جيدة للغاية، ولقد خاض فترة تحضيرية جيدة".

وتابع "تتمثل ثقتنا في لاعبي الفريق، أؤمن أنني كونّنا أحد أفضل الفرق في أوروبا، والمدير الفني سيكون لديه الضرورة على تحسين وتطوير اللعبة".

وعن إمكانية التعاقد مع مهاجم إنتر ماورو إيكاردي رد نيدفيد: "فابيو باراتيتشي المدير الرياضي يقوم بعمل أكثر من رائع، بعض الصفقات جميلة ومهمة للفريق".

وواصل "سوق الانتقالات لازال مفتوحا لذلك كل الفرص متاحة، ولن يتم إجبارنا على القيام بشيء، هناك احتمالات وسوف نقوم بشيء، لكن سنظل كما نحن".

اقرأ أيضا

مؤتمر سولشاير: بوجبا ازداد قوة بما تعرض له.. وواثق من مشاهدته يسجل ركلات جزاء مجددا

نجم جديد في سان باولو.. نابولي يضم هيرفينج لوزانو رسميا

تشكيل الأهلي المتوقع – صفقتان يبدآن لأول مرة.. وصلاح محسن يقود الهجوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ودوري إنجليزي وإسباني

مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام