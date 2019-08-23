مؤتمر جوارديولا: كانسيلو جاهز للظهور الأول.. ويفسر سبب تميز ديفيد سيلفا عن الأخرين

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جاهزية البرتغالي جواو كانسيلو للمشاركة في المباراة الأولى الأولى بقميص الفريق عقب انضمامه قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

الإسباني أعلن أيضا جاهزية الأوكراني أولكسندر زينشينكو لمباراة يوم الأحد بعدما تعرض للإصابة خفيفة أمام توتنام الأسبوع الماضي.

ويظل المدافع الإنجليزي جون ستونز خارج قائمة سيتي، فيما قد كانسيلو للمرة الأولى بقميص حامل لقب الرباعية المحلية.

بيب تحدث في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء قائلا: "كانسيلو يستطيع المشاركة، لقد رأى ما أريده في التدريبات والتحليل الفني، ويُظهر اهتماما ويمتلك شخصية احترافية وجودة كبيرة".

كما أبدى بيب سعادته بالعمل مع مواطنه ديفيد سيلفا قائد الفريق الذي قد يخوض مباراته رقم 400.

وقال بيب: "لم أتوقع نجاح سيلفا في إنجلترا بهذا الشكل المبهر خاصة بسبب القدرات البدنية للدوري الإنجليزي لكنني أشعر بالسعادة لأن نظرتي كانت خاطئة".

وواصل "سيلفا يمتلك شخصية مذهلة، لاعب يتحلى بالروح الانتصارية، إن أكثر ما أعجب به هو الأرقام ولخوض 400 مباراة، فهناك العديد من اللحظات السيئة واللحظات الجيدة، يمكنك قضاء عام جيد، ولكن ما يقرب من 10 مواسم في النادي فهو شيء خاص".

وأكمل مشيدا باللاعب البالغ 33 عاما والذي يقضى موسمه الأخير مع سيتي: "إنه امتياز لما فعله مع هذا النادي، وفي الموسم الماضي يمكنه مساعدتنا على تحقيق الانتصارات".

وأتم "إنه أحد أكثر اللاعبين ذكاء بشكل لا يصدق بالتنقل في المساحات الصغيرة. في المساحات يأخذ الجميع وقتا ويتخذ القرار الصحيح، لكنه جيد حقا في المساحات الصغيرة، يجب أن يكون فخورا جدا".

ويحل مانشستر سيتي الذي تعثر الجولة الماضية بالتعادل مع توتنام بنتيجة 2-2 بمواجهة بورنموث خارج القواعد.

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