منتخب غينيا بيساو يستدعي صفقة الإسماعيلي الجديدة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 13:09

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو

تلقى نادي الإسماعيلي خطابا من اتحاد غينيا بيساو، لاستدعاء لاعب الفريق الجديد لتمثيل المنتخب.

وسينضم بيكيتا سيلفا لاعب الفريق الجديد، إلى معسكر منتخب غينيا بيساو، للمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المفترض أن يعود اللاعب للانتظام في التدريبات يوم 10 سبتمبر المقبل، استعدادا للقاء أهلي بنغازي، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.

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ويلتقي الإسماعيلي مع أهلي بنغازي يوم 6 سبتمبر ذهابا، على أن يكون لقاء الإياب يوم 26 من نفس الشهر.

كان الإسماعيلي قد ضم بيكيتا في أعقاب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، وظهر فيها بيكيتا رفقة منتخب بلاده.

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