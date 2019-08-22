قائمة الأهلي - ظهور صفقتين جديدتين.. ومهاجم صريح وحيد أمام أطلع برة

أعلن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة تضم 18 لاعبا لخوض مباراة أطلع برة.

الأهلي يستقبل أطلع برة من جنوب السودان في استاد برج العرب بالإسكندرية غدا الجمعة، بإياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابا 4-0.

وشهدت القائمة استدعاء أول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج.

فيما يغيب الثنائي الهجومي: وليد أزارو، ومروان محسن، في حضور صلاح محسن العائد لقائمة الفريق.

ويبتعد كل من: رمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي

الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حسام عاشور، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ

الهجوم: صلاح محسن، جونيور أجايي، جيرالدو دا كوستا

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