وصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك إلى فرنسا لاستئناف علاجه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

خالد بوطيب النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض بو طيب للإصابة مع المنتخب المغربي خلال بطولة أمم إفريقيا، وغادر اللاعب إلى فرنسا بعد اذن من مجلس إدارة الزمالك لاستئناف علاجه.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يجري جلسة علاجية في فرنسا للحصول على حقن بلازما في الركبة.

وتم تحديد موعد عودة اللاعب أحد يومي 24 أو 25 من الشهر الجاري إلى القاهرة.

وكان اللاعب قد غادر إلى المغرب خلال إجازة عيد الأضحى، وسافر إلى فرنسا في رحلة علاجية بالتنسيق مع إدارة الزمالك.

وعقب عودة اللاعب مع بداية الأسبوع المقبل، يخضع لفترة تأهيل في القاهرة ويمكنه المشاركة بعد ذلك في التدريبات بصورة طبيعية.

ولكن علم FilGoal.com أن هناك رغبة قوية داخل الزمالك في سفر اللاعب إلى ألمانيا من أجل التعافي تماما من إصابة الركبة قبل المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

ويخشى مجلس إدارة الزمالك من تفاقم إصابة اللاعب بعد عودته من فرنسا مثلما حدث مع مصطفى فتحي جناح الفريق.

ويدرس مجلس الإدارة سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد فترة التأهيل في القاهرة، ويعتبر ذلك القرار المفضل إلى الآن للتعافي تماما من الإصابة.

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