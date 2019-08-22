خاص خبر في الجول - تحديد موعد عودة بوطيب من فرنسا.. ورغبة لتأهيله في ألمانيا

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 16:11

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك - الإنتاج الحربي

وصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك إلى فرنسا لاستئناف علاجه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض بو طيب للإصابة مع المنتخب المغربي خلال بطولة أمم إفريقيا، وغادر اللاعب إلى فرنسا بعد اذن من مجلس إدارة الزمالك لاستئناف علاجه.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يجري جلسة علاجية في فرنسا للحصول على حقن بلازما في الركبة.

أخبار متعلقة

رئيس المقاصة: تم تجهيز الفريق لحصد البطولات.. جاهزون لمفاجأة الزمالك وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق حوار في الجول – ميتشو يتحدث عن أيامه الأولى في الزمالك.. ويرد على شيئين يقلقان الجماهير أيمن طاهر: لا أتردد في تلبية نداء الزمالك.. وتركت حارسا سيكون الأول في مصر

وتم تحديد موعد عودة اللاعب أحد يومي 24 أو 25 من الشهر الجاري إلى القاهرة.

وكان اللاعب قد غادر إلى المغرب خلال إجازة عيد الأضحى، وسافر إلى فرنسا في رحلة علاجية بالتنسيق مع إدارة الزمالك.

وعقب عودة اللاعب مع بداية الأسبوع المقبل، يخضع لفترة تأهيل في القاهرة ويمكنه المشاركة بعد ذلك في التدريبات بصورة طبيعية.

ولكن علم FilGoal.com أن هناك رغبة قوية داخل الزمالك في سفر اللاعب إلى ألمانيا من أجل التعافي تماما من إصابة الركبة قبل المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

ويخشى مجلس إدارة الزمالك من تفاقم إصابة اللاعب بعد عودته من فرنسا مثلما حدث مع مصطفى فتحي جناح الفريق.

ويدرس مجلس الإدارة سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد فترة التأهيل في القاهرة، ويعتبر ذلك القرار المفضل إلى الآن للتعافي تماما من الإصابة.

اقرأ ايضا

وزير التعليم العالي: منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم في كرة اليد

موهبة ريال مدريد يصل مايوركا تمهيدا لإعارته

بالفيديو - طرد عمرو طارق وروني.. وهدف مارادوني من فيلا في الدوري الأمريكي

تقرير: وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

كرة طائرة - منتخب الناشئين يضع قدما في ثمن النهائي بالفوز على الأرجنتين

الزمالك خالد بوطيب فرنسا ألمانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - باتشيكو ومساعد كونتي مرشحان لتدريب الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
4 مباريات دون فوز.. أندرلخت يعلن إعفاء كومباني من أدواره الفنية 26 دقيقة | أوروبا
مدرب أستون فيلا: إهدار تريزيجيه وتايلور للفرص؟ الأهداف ستأتي قريبا 29 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - تحديد موعد عودة بوطيب من فرنسا.. ورغبة لتأهيله في ألمانيا 32 دقيقة | الدوري المصري
مشوار أجوجو مع كرة القدم.. البداية في إنجلترا والختام بإسكتلندا 44 دقيقة | الدوري المصري
لجنة المسابقات تحدد موعد وملعب مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 4 تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك

قد ينال إعجابك