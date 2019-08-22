دخل جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك، وماسيمو كاريرا مساعد أنطونيو كونتي السابق دائرة المرشحين لقيادة الأهلي خلفا لمارتين لاسارتي.

وأعلن النادي الأهلي إقالة الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي يوم الأحد الماضي بعد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي أن جايمي باتشيكو دخل بقوة ضمن دائرة المرشحين لقيادة الفريق، خاصة مع نجاح الفريق مع المدرسة البرتغالية.

وقال المصدر: "باتشيكو أصبح مرشحا لتدريب الفريق نظرا لنجاح المدرسة البرتغالية".

وأوضح "هو ضمن المرشحين ويتم دراسة موقفه، ولا يوجد ترتيب أو تمييز بين الأسماء المرشحة".

وعن المرشحين الآخرين أضاف المصدر "ماسيمو كاريرا الذي عمل مساعدا لأنطونيو كونتي ضمن المرشحين هو الآخر".

وتابع "خاصة أن كاريرا منذ سنتين قرر العمل مدير فني وعمل لفترة في روسيا".

وأتم "كان هناك دراسة أيضا للتفاوض مع تين كات المدرب الأسبق للجزيرة الإماراتي، لكنه غير متحمس للعمل في مصر".

وسبق لباتشيكو قيادة الزمالك في الفترة من أكتوبر 2014 وحتى ديسمبر من العام نفسه.

وقاد باتشيكو الزمالك في 12 مباراة بالدوري المصري فاز في 9 وتعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة فقط.

ولم يسبق لباتشيكو اللعب أمام الأهلي المصري، وسجل الزمالك في فترته 19 هدفا في 12 مباراة واستقبلت شباكه 7 أهداف بينهم 6 مباريات بشباك نظيفة.

وقاد باتشيكو فرق الشباب السعودي وتيانجين تيدا الصيني بعد فترته مع الزمالك، وانتهت فترته في مايو 2017 ولم يقود أي فريق منذ ذلك التوقيت.

أما كاريرا سبق له العمل كمساعد مع أنطونيو كونتي -المدير الفني الحالي لإنتر- في فترته مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي من 2011 إلى 2016.

وعمل كاريرا كمدير فني بداية من 2017 وقاد سبارتاك موسكو لتحقيق لقب الدوري الروسي بعد غياب 16 عاما.

ومنذ أكتوبر 2018 لم يقود أي فريق منذ رحيله عن سبارتاك موسكو بسبب تراجع النتائج وكان مرشحا الشهر الماضي لتدريب فريق بيرسوبليس الإيراني.

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