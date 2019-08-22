مران الأهلي – ظهور أول لـ محمد محمود.. وزيادة فرص صلاح محسن أمام أطلع برة

ظهر محمد محمود في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أطلع برة.

الأهلي يستقبل أطلع برة غدا الجمعة على استاد برج العرب في الإسكندرية بإياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد محمود في فقرتي العرضيات والتصويب على المرمى بالمران الجماعي، ليكون هذا ظهوره الأول منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي قبل عدة أشهر.

وتواصل غياب الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، إذ اكتفى الأخير بالظهور في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

فيما عاد صالح جمعة للتدريبات بعد أن غاب عن مران يوم أمس الأربعاء، فيما خضع سعد الدين سمير لتدريبات تأهيلية في مشوار التعافي من إصابته.

واكتفى ثنائي الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، بأداء تدريبات تأهيلية والركض حول الملعب، لتزداد فرص صلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي خلال مباراة الغد.

وعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل المران، كما جمعته جلسة مع القائد حسام عاشور، وأولى تعليمات خاصة للجناح أحمد الشيخ.

كما خصص يوسف فقرة للتدرب على تنفيذ الركلات الثابتة، شارك فيها: صلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد محمود.

الأهلي فاز ذهابا على أطلع برة برباعية نظيفة قبل أسبوعين، ويسعى لتأكيد انتصاره والعبور إلى دور الـ32، والتعافي من إقصاء كأس مصر على حساب بيراميدز، الهزيمة التي أطاحت بـ مارتين لاسارتي من منصبه.

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