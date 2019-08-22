الألعاب الإفريقية – فريدة عثمان تحصد ذهبية 50 متر فراشة

فازت فريدة عثمان بميداليتها الثانية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية 2019 المقامة على أرض المغرب.

عثمان حصدت ذهبية سباق 50 متر فراشة عن فئة السيدات اليوم الخميس، بعد أن أنهت السباق في المركز الأول بزمن قدره 25 ثانية و94 جزءا من الثانية.

لتحقق عثمان رقما إفريقيا جديدا سُجل باسمها.

وحلت المصرية الأخرى فريدة سامرا في المركز السابع بالسباق، بزمن قدره 28 ثانية، و83 جزءا من الثانية.

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وكانت فريدة عثمان قد فازت بالميدالية الفضية في سباق 100 متر حرة يوم أمس الأربعاء، بزمن قدره 55 ثانية و62 جزءا من الثانية.

وكانت فريدة عثمان حصدت الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية قبل أسابيع في كوريا الجنوبية ضمن منافسات 50 متر فراشة.

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