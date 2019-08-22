الألعاب الإفريقية - القماش ومورو يحصدان الذهبية.. ميداليات مصرية بالجملة في السباحة والتجديف

يتواصل سيل الميداليات المصرية في دورة الألعاب الإفريقية 2019 المقامة على أرض المغرب.

في السباحة، حصد مروان القماش ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية.

كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية.

وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.

وفي 50 متر فراشة، فاز عبد الرحمن العرب بالميدالية الذهبية بعد أن حقق زمنا قدره 23 ثانية و81 جزءا من الثانية.

كما حل مواطنه علي خلف الله في المركز الثاني وحصد الفضية بزمن قدره 23 ثانية و88 جزءا من الثانية.

وحصد الفريق المصري الميدالية الفضية في سباق المتنوع 4*100 مختلط بعدما حقق زمنا قدره 3 دقائق، و53 ثانية، و93 جزءا من الثانية.

وعن فئة السيدات، حصدت هانيا مورو الميدالية الذهبية بسباق 200 متر حرة، بزمن قدره دقيقتين و4 ثوانٍ و31 جزءا من الثانية.

لتحصد مورو ميداليتها الذهبية الثانية بعد أن توجت يوم أمس بسباق 1500 متر حرة.

وفي سباق 100 متر صدر، حصدت سارة سليمان الميدالية البرونزية، بزمن قدره دقيقة واحدة و13 ثانية و36 جزءا من الثانية.

وفي التجديف، فازت دارين حجازي بالميدالية الفضية، إذ حلت ثانية في سباق 500 متر فردي، بالمنافسات التي أقيمت في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية.

وكانت دارين حجازي قد حصدت الميدالية الفضية في سباق 1000 متر.

وفي سباق 500 متر فردي أيضا، فازت مريم عبد اللطيف بالميدالية البرونزية بحلولها ثالثة، وهو نفس المركز الذي احتلته في منافسات سباق 1000 متر يوم أمس.

وعن فئة الرجال في التجديف أيضا، حصد عبد الخالق البنا الميدالية الفضية في سباق 500 متر فردي، بعد أن حصد بدوره فضية سباق 1000 متر.

كما فاز محمد قوطة بالميدالية البرونزية عن سباق 500 متر، بعد أن حل خلف مواطنه البنا.

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