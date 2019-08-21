أس: سبورتنج يعرض قائده على ريال مدريد بثمن غير قابل للتفاوض

لم يستسلم نادي سبورتج لشبونة، ويسعى لبيع قائده برونو فيرنانديس مقابل مبلغ مالي كبير، والمُشتري المستهدَف: ريال مدريد.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن سبورتنج عرض فيرنانديس على ريال مدريد، عبر وكيله جورجي مينديش المكلف بإيجاد نادٍ لشراء اللاعب.

فيرنانديس كان مستهدفا من مانشستر يونايتد وتوتنام، لكن الثنائي الإنجليزي فشل في إقناع إدارة سبورتنج في التخلص من لاعبها.

رغم ذلك، لا تمانع إدارة سبورتنج بيع فيرنانديس مقابل مبلغ مالي كبير، هو 70 مليون يورو غير قابلة للتفاوض بحسب الصحيفة.

توتنام عرض 60 مليون يورو لأجل فيرنانديس، وهو عرض لم توافق عليه إدارة سبورتنج.

فيرنانديس (24 عاما) سجل 32 هدفا في 53 مباراة مع سبورتنج بالموسم الماضي، وهو أكثر لاعبي الوسط تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بـ 2018\2019.

اقرأ أيضا:

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: معلول ليس في السعودية.. يريد الاستمرار مع الأهلي

الألعاب الإفريقية - ميداليات بمصرية بالجملة.. أكرم يحصد ذهبية 800 متر.. ودرويش فضية التايكوندو

92 ناديا يدعون إلى جمعية عمومية غير عادية.. ويرفضون لجنة إدارة اتحاد الكرة

3 أسماء تنافس كوكا على مقعد مهاجم لاتسيو الجديد